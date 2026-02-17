I зимние игры князя Александра Невского

В этом году Ленинградская область принимала Первые зимние детско-юношеские международные спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Их участниками стали более 500 юношей и девушек в возрасте 12–14 лет из 26 регионов России.

В общей сложности это четвертые игры данного формата, но до сих пор они проводились только летом. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла детско-юношеские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского проходят с 2023 года и носят межконфессиональный характер, объединяя последователей и священнослужителей традиционных религий России.

В основную программу зимних игр входят: хоккей с мячом, лыжные гонки, биатлон, сноуборд, выполнение нормативов комплекса ГТО. Дополнительно прошли соревнования по керлингу. Торжественное открытие проходило во Всеволожске 8 февраля на территории парка «Песчанка». Основная часть игр также прошла во Всеволожском районе: в Центре зимних видов спорта были сыграны матчи по хоккею с мячом; соревнования по керлингу прошли в спорткомплексе «Ладога Арена» в Колтушах, лыжные гонки, биатлон и сдача нормативов ГТО – в учебно-тренировочном центре «Кавголово» в Токсово. Сноубордисты соревновались на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Приозерском районе.

12 февраля на площади перед Гатчинским дворцом состоялась церемония закрытия Первых зимних спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, в которой приняли участие команды, болельщики, гатчинцы и почетные гости – первые лица 47 региона и Гатчинского округа.

В прологе в исполнении хора священнослужителей прозвучал тропарь благоверному князю Александру Невскому; исполнялись старорусские мелодии, на сцене было разыграно театрализованное представление «От Рюрика до Александра Невского»: о появлении племен славян на берегах Ладоги и первой столице Древней Руси, о нашествии норманнов, о набегах кочевников, о приглашении на княжение Рюрика с братьями, о крещении Руси… И так до Александра Невского и его побед. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!» – сценическое действо продемонстрировало военные победы потомков, помнящих заветы благоверного князя, исторический календарь проиллюстрировал успехи великой страны – наследие Александра Невского, и видеодневник Первых зимних игр, носящих его имя.

Церемонию награждения победителей провели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов и председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

В общекомандном зачете третье место на Первых спортивных зимних играх святого благоверного князя Александра Невского заняла команда Санкт-Петербурга. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда юных спортсменов Ленинградской области. Победу одержала команда свердловчан: главный приз соревнований – переходящий Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – отправился в Свердловскую область.

Кроме того, специальный приз – кубок митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия – за лучший результат в зачете комплекса ГТО получила команда Ханты-Мансийского автономного округа. Кубок за волю к победе завоевала команда Курской области.

Гатчинцы в этот раз в играх не участвовали. В сборную команду Ленинградской области вошли лыжники Тихвинского, Бокситогорского, Волховского районов, биатлонисты из Соснового Бора и другие. Как рассказала тренер ленинградской сборной по лыжным гонкам Анастасия Соловьева, команда, в целом, выступила очень хорошо – все ребята показали себя достойно, во многом даже превзойдя собственные результаты. Большую роль сыграл духовный наставник сборной Ленинградской области – председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Тихвинской епархии священник Геннадий Титов.

«Отец Геннадий поддерживал ребят, помогал, был настоящим наставником, они делились с ним впечатлениями. Очень важно, что такой человек есть в команде!» – отметила Анастасия Сергеевна.

Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул: «Игры показали, что наше подрастающее поколение активно, умеет радоваться жизни и бороться за результат, а самое главное, любит свою родину. Мы очень волновались, принимая первые зимние игры, и, надеюсь, отзывы будут положительными. Впервые в истории игр святого благоверного князя Александра Невского велась прямая трансляция, и вся страна могла наблюдать за соревнованиями и болеть за свои команды. Я выражаю огромную благодарность Русской православной церкви, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Министерству спорта РФ, всем, кто помогал в организации и проведении игр, и, конечно, моей «Команде-47».

Следующие игры пройдут на территории победителей – в Свердловской области.

Екатерина Дзюба