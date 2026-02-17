Проездные билеты до места реабилитации для ветеранов СВО

С начала 2026 года ветераны СВО начали получать проездные билеты на лечение в центры реабилитации Социального фонда. Это стало дополнением к действующему с прошлого года механизму компенсации дорожных расходов после возврата гражданина с лечения.

Теперь военнослужащие получили возможность оформить проездной билет сразу, не затрачивая собственные средства и дополнительное время на получение в дальнейшем денежной компенсации от Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Проездные билеты до Центров реабилитации предоставляются на все виды транспорта, включая поезд, автомобиль, самолет, автобус или водный транспорт. При этом ветераны с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям, имеют право приехать на лечение с сопровождающими лицами, которым также оплачивается проезд, проживание и питание.

Заказать проездной билет можно одновременно с подачей заявления на лечение. При заполнении заявки участник СВО может выбрать, в какой форме он будет получать оплату дороги: компенсацией или в виде проездного билета. Оформление того или иного способа оплаты происходит вместе с одобрением заявки на лечение в конкретном Центре реабилитации.

Заявление принимается во всех клиентских службах Отделения СФР по СПб и ЛО, на портале госуслуг. Сотрудники помогут также с выбором одного их 12, действующих на территории страны Центров реабилитации Соцфонда.

Кроме того, региональное Отделение СФР обеспечит персональное сопровождение участника спецоперации на протяжении всего процесса лечения.

Напомним, что для получения услуг в реабилитационном Центре гражданам нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий и документы, подтверждающие необходимость в лечении и реабилитации, а также документ о прекращении воинской службы.

