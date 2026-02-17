«Вихри войны»: второе кольцо

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский подчеркнул важность признания фашистских злодеяний на территории Советского Союза геноцидом:

- На международном уровне признан только геноцид евреев, сербов и цыган, а не геноцид советского народа как народа-победителя. Это оказалось несправедливым и даже недальновидным – с учетом нынешней политической обстановки и того, какой чудовищной ревизии пытаются подвергнуть итоги Второй мировой войны участники фашистской коалиции и даже наши бывшие союзники. Сегодня судами Российской Федерации на основании многочисленных фактов массового уничтожения мирных жителей принимаются решения о признании геноцидом отдельных действий немецко-фашистских войск. Признана геноцидом блокада Ленинграда. И мы должны добиваться на международном уровне, чтобы справедливость восторжествовала, и всё, что творилось на нашей земле, было признано геноцидом – с соответствующей ответственностью и компенсацией со стороны участников немецко-фашистской коалиции. Глава государства дал поручение о создании музейного комплекса на территории мемориала мирным жителям в Зайцево, и вот спустя два года после открытия самого мемориала мы подводим итоги большого творческого конкурса.

Владимир Мединский выразил искреннюю благодарность правительству Ленинградской области, которое оказывало неоценимое содействие Российскому военно-историческому обществу при сооружении мемориала. Этот архитектурный конкурс тоже был проведен совместно.

Как заметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, еще на этапе строительства мемориала в Зайцево шла речь о том, что нужно обобщить все документы, все материалы, чтобы ни у кого никогда не возникло и тени сомнения в том, что факт геноцида был:

- Если даже сейчас, когда живы свидетели тех страшных событий, той войны, предпринимаются попытки переписать историю, что будет через поколение?..

Три года до открытия

В открытом архитектурном конкурсе на создание концепции мемориально-выставочного комплекса приняли участие 25 проектов. Авторы – архитекторы, дизайнеры, архитекторы-реставраторы, художники, отдельные мастерские, студии, бюро, творческие коллективы.

В состав конкурсной комиссии под председательством заместителя начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николая Овсиенко вошли представители Российского военно-исторического общества, правительства Ленинградской области, Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге, администрации Гатчинского округа, Музея военной истории Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ.

Конкурс был организован комитетом градостроительной политики Ленинградской области при поддержке Российского военно-исторического общества. Презентация проектов состоялась 27 января – в День снятия блокады Ленинграда.

- Это был сложный конкурс: мы переживали за количество участников и за качество представленных работ, – поделился Александр Юрьевич. – Но конкурс состоялся. Он получился международным, а самое главное – все работы интересны.

Третье место занял проект коллектива Санкт-Петербургского горного университета, руководитель – Кирилл Козлов. На втором месте – работа творческого коллектива АО «Горпроект» под руководством Филиппа Никандрова. Победителем конкурса стал проект, разработанный архитектурным бюро «РОСА», которым руководит автор мемориала в Зайцево Константин Фомин.

Руководители творческих коллективов, занявших первые три места, награждены почетными дипломами губернатора Ленинградской области. Победители конкурса получат денежную премию.

Как рассказал глава региона, музейно-научный комплекс планируется сделать мультицентром: одна часть – статичная музейная экспозиция, где будут представлены доказательства, подтверждающие факт геноцида мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Другая часть предназначена для меняющихся тематических выставок. Например, одна из первых экспозиций будет посвящена сегодняшним событиям в зоне СВО. Планируется и научная часть, и хранилище, и лаборатории, которые будут работать с архивными документами, фото- и видеоматериалами. Конгрессная часть будет включать один большой и несколько малых конференц-залов, где будут проходить различные мероприятия – конференции, встречи, форумы.

Отвечая на вопрос о сроках строительства комплекса, Александр Дрозденко назвал три года: год отводится на проектирование, и полтора-два – на строительство: «Так мы и доложили президенту, что с момента подведения итогов конкурса берем три года до открытия».

Жернова Господни мелят медленно, но верно

Журналисты воспользовались возможностью пообщаться с помощником президента и задали Владимиру Мединскому несколько вопросов.

- Почему сейчас так важно признание геноцида мирных жителей Советского Союза в годы Второй мировой войны и чтобы этот статус был закреплен на международном уровне?

- Это важно, потому что это справедливо и это снимает много вопросов, которые сейчас поднимаются в рамках запущенного еще в 2009 году массового психоза под названием «пересмотр истории Второй мировой» – задолго до 2014 года, до Крыма… Когда нас начали сталкивать на позицию, что Советский Союз сначала попустительствовал подписанием небезызвестного договора о ненападении с фашистской Германией, потом, следующим шагом, – что Советский Союз несет некую долю ответственности за развязывание войны, третий шаг – что Советский Союз тоже виновен, потом четвертый шаг – что Советский Союз равно виновен с Гитлером в развязывании войны, и, наконец, что он ее развязал. И вот эти открывающиеся окна Овертона, видимо, покажут нам на завершающем этапе, что союзники разгромили Советский Союз – этим всё закончится. А искусственный интеллект перекрасит флаг над рейхстагом в звездно-полосатый или в британский. Поэтому тут надо подвести черту. В этом отношении признание геноцида на международном уровне, безусловно, сделает дальнейшие попытки открывать всё новые и новые алогические окна невозможным.

- Почему в Нюрнберге и позже СССР не настаивал на признании геноцидом того, что происходило в годы Второй мировой войны?

- Почему тогда не признали? Ну, потому что психология победителей. Мы же победители! Разве мы жертвы? Мы не Давид – мы Голиаф. Мы раздавили объединенную Европу (за вычетом Британии), которая так или иначе, в той или иной форме вся либо впрямую воевала за Гитлера, либо опосредованно.

- Слышат ли нас сейчас на Европейской арене? Прислушиваются ли к аргументам, к постановлениям, которые выносят суды?

- Сейчас – нет. Но мы думаем о завтрашнем дне. И правда всегда, рано или поздно, побеждает. Жернова Господни, как известно, мелят медленно, но верно.

- Планируется ли создание подобных архитектурных комплексов в других регионах страны?

- Я думаю, что здесь речь идет фактически о федеральном комплексе, и пытаться создавать такие в разных регионах и ненужно, и затратно. Здесь просто мес-то уникальное, потому что рядом – Ленинград, а сама, казалось бы, маленькая Гатчина дает такие практические примеры уровня Саласпилса. И, кстати, забыли прибалтийские власти, что там творилось и кто это делал. Такие примеры, от которых мурашки по коже. Хочу напомнить, что недавно совсем вышел на экраны художественный фильм «Группа крови», и вот там, собственно, описываются события, которые происходили здесь, в Гатчинском районе, и описываются достаточно близко к документам. Кто не видел – посмотрите, причем посмотрите вместе с детьми. Это будет поучительно.

Победитель конкурса – автор мемориала

Говоря о подведении итогов архитектурного конкурса, Владимир Мединский признался, что узнал результат только по пути в Гатчинский дворец, и продемонстрировал журналистам… шифровку:

- Я не участник конкурсной комиссии, как и Александр Юрьевич. Вот, к документам прилагается протокол голосования и подведения итогов. Чтоб вы понимали, насколько честно здесь всё организовано. Это какая-то таблица Брадиса просто: все участники закодированы – совершенно невозможно ничего пролоббировать, потому что люди, которые рассматривали проекты по сложной многобалльной системе, не понимали, за кого они голосуют. А, в свою очередь, участники тоже не могли повлиять, потому что голосующие также были закодированы. Поэтому мы надеемся, что в результате этого конкурса появится вещь, которую мы застанем, а для детей это будет действительно источником правды и памяти.

Победитель конкурса – руководитель архитектурного бюро «РОСА» Константин Фомин, создавший этот мемориал мирным жителям, погибшим от фашистского геноцида, признался, что надеялся на победу – но не ожидал. По замыслу архитектора, облик здания музейного и научно-просветительского комплекса будет символизировать еще один вихрь войны:

- Мне как автору мемориала было довольно легко работать над этим проектом: я знал, чего не хватает мемориалу. В первоначальных эскизах было второе кольцо, был еще один вихрь, но от него отказались по разным причинам, в том числе экономическим и из-за сроков. Но этот элемент кажется необходимым, с ним – лучше, чем без него.

По словам Константина Фомина, здание будет не очень большое – 3000 квадратных метров. Но в эту площадь поместятся и комфортная входная группа с гардеробом, кафе, сувенирным магазином, и экспозиция постоянная и временная, и отдельный многофункциональный научно-просветительский центр – образовательная зона, которая может действовать самостоятельно.

Екатерина Дзюба