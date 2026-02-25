Ленобласть увеличила денежную выплату при заключении контракта
С 24 февраля Ленобласть увеличила до 4 млн рублей гарантированную выплату гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области для поступления на военную службу в Войска беспилотных систем ВС РФ.
Также право на увеличенную выплату будут иметь граждане, которые заключат контракт в Ленинградской области:
- для комплектования полков и батальонов (резерва);
- зачисленные в списки воинских частей испытательного центра.
Из чего состоит выплата:
● 3 150 000 рублей — региональная выплата,
● 400 000 рублей — федеральная выплата,
● 450 000 рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.
Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта.
Выделение участка или его замена денежным эквивалентом гарантируется законом Ленинградской области.
Кроме того, предусмотрена компенсация стоимости проезда до пункта отбора Ленинградской области из любого региона — до 4 тыс. рублей.
Подробнее — на сайте защитник47.рф