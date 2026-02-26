Ежедневная аудитория Робота Макса выросла на полмиллиона
Робот Макс — цифровой ассистент Госуслуг. Он помогает найти и получить услуги на портале, отвечает на сопутствующие вопросы. Каждый день к нему обращаются 1,8 млн человек — это на 500 тыс. больше, чем в прошлом году.
Рубрики: Общество
Сколько было консультаций
почти 1,5 млрд — в прошлом году
более 3,6 млрд — за всё время
Что чаще всего ищут
Запись на приём к врачу
Единое пособие на детей и беременных женщин
Выписку из электронной трудовой книжки
Самозапрет на кредиты и займы
Выписку из индивидуального лицевого счёта СФР
Робот Макс не просто отвечает на вопросы — он может вести естественный диалог и анализировать сложные запросы, помнит, о чём вы говорили раньше, и помогает получать услуги прямо в чате — сейчас уже более 30 услуг можно получить в режиме диалога. Это делает обращение за услугами более комфортным и помогает экономить время.
