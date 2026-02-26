Ежедневная аудитория Робота Макса выросла на полмиллиона

Сколько было консультаций

почти 1,5 млрд — в прошлом году

более 3,6 млрд — за всё время

Что чаще всего ищут

Запись на приём к врачу

Единое пособие на детей и беременных женщин

Выписку из электронной трудовой книжки

Самозапрет на кредиты и займы

Выписку из индивидуального лицевого счёта СФР

Робот Макс не просто отвечает на вопросы — он может вести естественный диалог и анализировать сложные запросы, помнит, о чём вы говорили раньше, и помогает получать услуги прямо в чате — сейчас уже более 30 услуг можно получить в режиме диалога. Это делает обращение за услугами более комфортным и помогает экономить время.