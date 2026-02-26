Открылся дополнительный набор на бесплатные курсы «Код будущего»

Направить заявку могут школьники 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям, за исключением выпускников проектов «Код будущего» 2022—2025 годов и «Код будущего. Искусственный интеллект».

Онлайн-обучение популярным языкам программирования: Python, C++, JavaScript, C#, 1С проводится в группах с преподавателем. Предусмотрено 3 уровня сложности: начальный, базовый, продвинутый. Длительность курсов – от 144 часов. Количество мест ограничено.

Участники дополнительного набора смогут приступить к обучению со второго модуля курса, изучив первый модуль и успешно сдав тест на образовательной платформе после поступления на курс.

Подать заявку на курсы «Код будущего» можно на Госуслугах.