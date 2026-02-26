Гатчинские медалисты Всероссийских соревнований

В сборную команду 47 региона вошли 15 спортсменов: 13 воспитанников Гатчинской спортивной школы № 2 и два представителя Соснового Бора.

В дисциплине «трудность» среди девушек 15–16 лет победительницей стала Варвара Ильчук, а в дисциплине «боулдеринг» среди юношей 13–14 лет победу праздновал Яромир Нагорничных.

Серебро в «боулдеринге» среди юношей 17–18 лет завоевал Николай Буторов.

В дисциплине «трудность» гатчинские спортсмены завоевали две бронзовые медали: среди юниоров 19–20 лет – Алексей Грошев; среди юношей 13–14 лет – Максим Ганичев.

В шаге от пьедестала расположилась, заняв четвертое место, Анастасия Кобелева (среди юниорок 19–20 лет); 5 место занял Захар Воробьев (юниоры 19–20 лет) и 9 место – Сергей Старцев (юниоры 19–20 лет).

Тренируют гатчинских спортсменов тренеры-преподаватели Галина Юрьевна Новикова и Наталья Сергеевна Новикова.

Поздравляем спортсменов с успешным стартом нового сезона! Желаем не останавливаться на достигнутом и успешно выступить на других видах соревнований!