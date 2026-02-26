В Ленобласти торжественно откроется Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности
3 марта с 9:50 до 11:35 в Шлиссельбургской школе № 1 состоится торжественное открытие Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству.
Рубрики: Образование
Мероприятие начнёт онлайн-урок Банка России с Сергеем Колгановым, заместителем руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Банка России.
Эксперт расскажет, как самостоятельно накопить деньги на дорогую покупку, защититься от дипфейков и выбрать подходящие сберегательные продукты, чтобы быстрее достичь финансовой цели.
Трансляция для всех желающих пройдет 3 марта в 10:00 МСК в личном кабинете на платформе Учи.ру или на странице Банка России во ВКонтакте, где, кроме того, можно будет задать спикеру вопросы.
Торжественное открытие завершится прохождением олимпиады учениками в компьютерных классах.
