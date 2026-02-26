Школьники Ленобласти выбирают мужественные профессии

На учебной базе Санкт-Петербургского университета МВД России состоялось масштабное профориентационное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать!».

На интерактивной площадке ребята ознакомились с многими профессиями, но больше заинтересовались работой кинологов, сотрудников полиции и ФСИН, МЧС и ФСБ.

Свои стенды и презентации представили ведущие ведомственные учебные заведения со всей страны, включая Военную академию связи им. С.М. Буденного, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России им. Е.Н. Зиничева, Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского и многие другие.

«Мы понимаем, что каждое учебное заведение проводит день открытых дверей и у ребят есть возможность познакомиться с будущей профессией на площадках этих учебных заведений. Но здесь уникальная возможность. Во-первых, ребята собрались все вместе, есть возможность пообщаться и обсудить что-то неформально. Вузы приехали со всей страны. Не каждая семья может себе позволить отправить ребенка познакомиться с вузами сразу в Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург и Москву. Во-вторых, здесь интерактивная площадка, можно все посмотреть и потрогать. Это мероприятие проходит в Ленобласти уже четвертый раз», - отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Юлия Косарева.