Когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Ключевой момент здесь заключается в том, что зарплата начисляется за рабочие дни, а отпускные - за календарные. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже стоит каждый из них. Уходя в отпуск в таком месяце, вы фактически обмениваете дорогие рабочие дни на более дешёвые отпускные (рассчитываются по среднему заработку), что сказывается на выплатах. В результате опускные могут не обрадовать, поскольку общий доход за месяц будет меньше того, который вы бы получили, если бы не ходили в отпуск.

С финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. В таких месяцах стоимость одного рабочего дня ниже. В 2026 году самый выгодный месяц для отпуска – это июль, в котором 23 рабочих дня. Далее идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь – в каждом из этих месяцев 22 рабочих дня.

Самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году – январь, где всего 15 рабочих дней. Далее идут февраль и май с 19-ю днями. Отпуск в эти периоды сильнее всего бьет по карману, поэтому январь, февраль и май лучше заранее избегать при планировании дней отдыха.

При этом может быть и другая цель – не максимизация выплат, а длительный непрерывный отдых. В этом случае стратегию нужно выстраивать иначе. Ключевой момент: за счёт официальны праздников можно продлить себе отдых. Например, можно взять отпуск с 4 по 8 мая (5 дней). Вместе с праздниками (1-3 мая и 9-11 мая) вы получите 11 дней отдыха, использовав всего 5 дней отпуска. Отпуск с 12 по 16 января (5 дней) позволит продлить новогодний отдых до 19 дней подряд - с 31 декабря 2025 по 18 января 2026 года включительно. При этом важно помнить, что праздничные дни в отличие от обычных выходных не оплачиваются. Вы получаете отпускные только за те дни отпуска, которые указаны в заявлении.

