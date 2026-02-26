Праздник настоящих героев

Здесь 23 февраля прошёл третий форум «Вместе победим», участие в котором приняли ветераны и действующие бойцы СВО. Во время пленарного заседания «Вместе сегодня» обсуждались темы, напрямую связанные с жизнью современных героев Отечества в 47-м регионе.

Во время пленарного заседания бойцы смогли лично по общаться и задать свои вопросы губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

— Моя цель — чтобы ребята были героями не в лозунгах, на бумаге или в удостоверении, а на деле каждый чувствовал, что семья ленинградская относится к участникам СВО как к героям, с искренним уважением и заботой. Чтобы благие дела не тонули в бюрократии, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Те, кто не успел озвучить свой вопрос в рамках сессии, обменялись контактами с главами профильных комитетов и с помощниками главы региона, чтобы продолжить общение в рабочем режиме.

Особое внимание на форуме было уделено деятельности регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

— Наш фонд вместе с комитетами работает. Мы работаем на благо наших защитников. Например, в прошлом году губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому при постановке в Фонд участникам СВО предусмотрена денежная выплата. Это серьёзная поддержка для человека, только вернувшегося из зоны боевых действий. Так же, как и помощь в оформлении льгот и различных документов, содействие в обучении и трудоустройстве, — отметила глава областного филиала фонда «Защитники Отечества» Оль га Историк.

Стоит отметить, что на данный момент в Ленобласти уже есть 97 видов выплат и льгот для бойцов СВО, а также работают три отделения фонда «Защитники Отечества» и 24 пункта социальных координаторов, где вернувшиеся к мирной жизни военные и их семьи могут получить всю необходимую информацию и помощь.

Конечно, для собравшихся в «Экспофоруме» состоялся праздничный концерт. Со сцены звучали многочисленные поздравления для защит ников Отечества, а также были оглашены победители конкурса «Мой герой СВО 47».

Участниками конкурса стала молодёжь из нашего региона в возрасте от 7 до 23 лет. 240 молодых авторов продемонстрировали свои творческие способности, раскрывая тему героизма на СВО в различных жанрах — видеороликах, репортажах, рисунках. О смысле и важности конкурса «Мой герой СВО 47» рассказал губернатор Александр Дрозденко.

— Ребята-участники не просто погружаются в судьбы бойцов СВО, не просто узнают правду, которая бывает и сложной, и трагической. Они также закаляют свой характер и узнают историю нашей страны. Но самое главное, что так они становятся настоящими патриотами России.

Для гостей мероприятия работали тематические выставки, на которых демонстрировались реальные армейские пайки и дроны, используемые на полях сражений, шло общение с военными, работала полевая кухня. Праздничные открытки, подписанные в «Экспофоруме», будут переданы бойцам, которые отмечали День защитника Отечества на линии фронта.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ