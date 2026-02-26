Школы будущего в Ленинградской области

Приоритетное развитие образовательной сети наблюдается в сельских местностях, где вводятся новые учебные заведения. Для обеспечения комфортного и безопасного трансфера учащихся организовано приобретение более трех тысяч специализированных школьных автобусов.

Практическое воплощение озвученной стратегии наглядно демонстрирует опыт Ленинградской области, активно увеличивающей объем ввода социальных объектов. За прошедший год регион запустил в эксплуатацию 23 учреждения образования, среди которых восемь школ и одиннадцать дошкольных организаций в Гатчине, Мурино, Кудрово, Новоселье, Новосаратовке, Янино, Новом Девяткино, Буграх и Всеволожске.

Так, в Гатчине 1 сентября 2025 года торжественно распахнул свои двери Центр образования «Высший пилотаж» на Аэродроме. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, «Высший пилотаж» - лучшая школа не только в Ленинградской области, но и во всем Северо-Западе России. Присутствовавшая на открытии глава Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко назвала новую гатчинскую школу объектом образования даже не XXI, а XXII века.

Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» стал плодом совместных усилий строителей, архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, которые работали в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и региональной госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».

Всего за последние 10 лет в Ленинградской области построено более 250 объектов образования. Поддерживая заданный темп, правительство региона продолжает реализацию программы социального обустройства территорий, уже стартовало строительство двадцати аналогичных объектов.

Создание комфортных условий для обучения и возможностей для молодежи в Ленинградской области ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».