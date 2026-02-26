Студенческие отряды Ленинградской области и комитет по труду и занятости населения Ленобласти подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель правления студенческих отрядов Ленинградской области Елизавета Орлова и председатель комитета по труду Ленобласти Юлия Косарева подписали соглашение, направленное на развитие системы занятости молодежи.

Главная цель подписанного соглашения — создать для студентов Ленинградской области прозрачные и комфортные условия для работы в летний период и в свободное от учебы время.

Благодаря взаимодействию с комитетом по труду и занятости бойцы студенческих отрядов смогут рассчитывать на поддержку в поиске вакансий от проверенных работодателей, а также на консультационную помощь по трудовому праву. Для региона же это возможность привлечь активную и ответственную молодежь на важные объекты экономики.

Студенческие отряды Ленинградской области - одно из региональных отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». На территории Ленинградской области деятельность студенческих отрядов началась в 2017 году. В настоящее время мы развиваем 5 направлений для студентов:

— Строительные отряды (работа на строительных объектах нашей страны как регионального, так и всероссийского масштаба);

— Педагогические отряды (работа вожатыми в детских лагерях и санаториях с целью организации летнего отдыха детей);

— Сервисные отряды (работа в индустрии сервиса и гостеприимства);

— Сельскохозяйственные отряды (работа по посадке растений и уборке урожая на объектах агропромышленного комплекса);

— Трудовые отряды подростков (работа для несовершеннолетних).