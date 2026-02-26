Студенческие отряды Ленинградской области и комитет по труду и занятости населения Ленобласти подписали соглашение о сотрудничестве
Продолжается планомерное расширение партнерской сети Ленинградского областного регионального отделения РСО. Очередной этап — взаимодействие с Комитетом по труду и занятости населения.
Председатель правления студенческих отрядов Ленинградской области Елизавета Орлова и председатель комитета по труду Ленобласти Юлия Косарева подписали соглашение, направленное на развитие системы занятости молодежи.
Главная цель подписанного соглашения — создать для студентов Ленинградской области прозрачные и комфортные условия для работы в летний период и в свободное от учебы время.
Благодаря взаимодействию с комитетом по труду и занятости бойцы студенческих отрядов смогут рассчитывать на поддержку в поиске вакансий от проверенных работодателей, а также на консультационную помощь по трудовому праву. Для региона же это возможность привлечь активную и ответственную молодежь на важные объекты экономики.
Студенческие отряды Ленинградской области - одно из региональных отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». На территории Ленинградской области деятельность студенческих отрядов началась в 2017 году. В настоящее время мы развиваем 5 направлений для студентов:
— Строительные отряды (работа на строительных объектах нашей страны как регионального, так и всероссийского масштаба);
— Педагогические отряды (работа вожатыми в детских лагерях и санаториях с целью организации летнего отдыха детей);
— Сервисные отряды (работа в индустрии сервиса и гостеприимства);
— Сельскохозяйственные отряды (работа по посадке растений и уборке урожая на объектах агропромышленного комплекса);
— Трудовые отряды подростков (работа для несовершеннолетних).