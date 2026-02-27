«Соляная пещера» в детском саду

Народное название комплекса – «соляная пещера», а правильнее – спелеокабинет для оздоровления и профилактики. После торжественного открытия соляную комнату оценили первые посетители – воспитанники группы «Пчелка». «Пчелкам» пещера понравилась: красиво, уютно и загадочно.

- Идея открыть соляную комнату у меня появилась давно, – рассказывает заведующая детсадом № 11 Диана Суслова. – Конечно, садик не новый, лишних помещений нет, но мы всё-таки подобрали маленький кабинет и обустроили в нем «соляную пещеру» по всем правилам.

Оборудованием «пещеры» занимались специалисты. На стены и пол нанесли солевое покрытие, установили распылитель солевого раствора. Благодаря подсветке и проектору создается эффект морской среды с красочными подводными обитателями. Ну и, конечно, тут есть игрушки и шезлонги для маленьких и больших посетителей. Кабинет небольшой и рассчитан на одновременное посещение шестерых детей с воспитателем.

По словам заведующий, родители воспитанников довольны таким нововведением, все представили справки от педиатра об отсутствии противопоказаний к галотерапии. Но всё равно на входе в «пещеру» – строгий температурный контроль: в спелеокабинет допускаются только здоровые дети.

- Наша «соляная пещера» – не медицинского назначения. Это оздоровительная практика в рамках образовательной программы, – подчеркивает Диана Олеговна. – В планах у нас также проведение в этом кабинете логопедических и психологических занятий – наши специалисты уже готовят программу.

17 февраля «соляная пещера» была торжественно открыта – в присутствии медиков, родителей, заведующих других детских садов. Малыши подготовили танцевальный номер, посвященный Масленице, и после выступления и церемонии перерезания алой ленты гости осмотрели «пещеру».

Заместитель главного врача Гатчинской КМБ Антон Шадрин дал положительную оценку инициативе детского сада, отметив безусловную профилактическую пользу галокабинета, особенно в части заболеваний бронхолегочной системы.

После тихого часа интерактивный комплекс «Дельфинчик» принял первых посетителей: детсадовцы взяли курс на оздоровление.

Екатерина Дзюба