День Калевалы в Гатчине

Это совместный проект Центральной библиотечной системы Гатчинского муниципального округа и АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина».

Калевала – страна Калева, мифического первопредка. Старинные руны повествуют о деяниях его потомков: старого мудрого Вяйнямёйнена, создателя земли и моря, его брата – искусного кузнеца Ильмаринена и удалого охотника Лемминкяйнена. В основу сказаний положена история их сватовства к дочери хозяйки Похъелы (страны Севера) и похищение Сампо – чудесной мельницы, дарующей счастье. До Лённрота тысячи рун существовали раздельно и только в устной традиции, но в «Калевале» они оформились в единое эпическое повествование.

Начало праздничной программы – в 14.00. В программе:

- Мастер-класс по народному танцу ингерманландских финнов "Ралли-ялли". Танцевальный ансамбль «Людмила» Школы третьего возраста г. Гатчина под руководством Людмилы Семёновой.

- Мастер-класс по изготовлению карельской игровой куклы. Мастерица Людмила Еремеева.

Мастер-класс по раскраске калевальских рисунков. Проводит Наталья Коловникова.

- Мастер-класс по ковроткачеству. Мастерица Ольга Олейникова.

- Выставка «Сюжеты Калевалы» в лоскутном шитье». Мастерица Анна Зыкова-Лиукконен (центр "Хатсина").

- Экскурсия по выставке "Сюжеты Калевалы" в лоскутном шитье". Проводят Ольга Зеленкова и Юлия Филевская (центр "Хатсина").

Танец "Финский мотив" в исполнении Дарьи Воробьевой (центр "Хатсина").

- Выступление вокального ансамбля "Esfero". Руководитель Ольга Цуканова (Фестивальный центр).

- Выступление хорового ансамбля ДМШ им. Ипполитова-Иванова г. Гатчина. Преподаватель Людмила Кудрякова, концертмейстер Наталья Огороднищук.

- Выступление инструментального ансамбля контелистов под руководством Галины Бабушкиной (Пудостьский КДЦ).

- Выступление "Руна на финском языке". Отрывок из к.ф. эпоса "Калевала". Читает Виктория Петрунина, преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского.

- Показ мультфильмов Ольги Коньковой "Коренные народы Ленинградской области".

- Показ видеоролика "Хоровод дружбы". Куклы народов Гатчинского района в национальных костюмах. Мастерицы Елена Карпыза и Тамара Бегун (г. Коммунар).

- Показ видеофильма Ольги Соколовой "В руках калевальских воспевали..." (МКУ "ЦБС Гатчинского муниципального округа").

Длительность мероприятия 1час 30 минут.

Вход свободный.