День Калевалы в Гатчине
В воскресенье, 1 марта, в Гатчине в библиотеке им. А.С. Пушкина состоится праздничное представление, посвященное международному Дню Калевалы - празднику карело-финской культуры.
Это совместный проект Центральной библиотечной системы Гатчинского муниципального округа и АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина».
Калевала – страна Калева, мифического первопредка. Старинные руны повествуют о деяниях его потомков: старого мудрого Вяйнямёйнена, создателя земли и моря, его брата – искусного кузнеца Ильмаринена и удалого охотника Лемминкяйнена. В основу сказаний положена история их сватовства к дочери хозяйки Похъелы (страны Севера) и похищение Сампо – чудесной мельницы, дарующей счастье. До Лённрота тысячи рун существовали раздельно и только в устной традиции, но в «Калевале» они оформились в единое эпическое повествование.
Начало праздничной программы – в 14.00. В программе:
- Мастер-класс по народному танцу ингерманландских финнов "Ралли-ялли". Танцевальный ансамбль «Людмила» Школы третьего возраста г. Гатчина под руководством Людмилы Семёновой.
- Мастер-класс по изготовлению карельской игровой куклы. Мастерица Людмила Еремеева.
Мастер-класс по раскраске калевальских рисунков. Проводит Наталья Коловникова.
- Мастер-класс по ковроткачеству. Мастерица Ольга Олейникова.
- Выставка «Сюжеты Калевалы» в лоскутном шитье». Мастерица Анна Зыкова-Лиукконен (центр "Хатсина").
- Экскурсия по выставке "Сюжеты Калевалы" в лоскутном шитье". Проводят Ольга Зеленкова и Юлия Филевская (центр "Хатсина").
Танец "Финский мотив" в исполнении Дарьи Воробьевой (центр "Хатсина").
- Выступление вокального ансамбля "Esfero". Руководитель Ольга Цуканова (Фестивальный центр).
- Выступление хорового ансамбля ДМШ им. Ипполитова-Иванова г. Гатчина. Преподаватель Людмила Кудрякова, концертмейстер Наталья Огороднищук.
- Выступление инструментального ансамбля контелистов под руководством Галины Бабушкиной (Пудостьский КДЦ).
- Выступление "Руна на финском языке". Отрывок из к.ф. эпоса "Калевала". Читает Виктория Петрунина, преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского.
- Показ мультфильмов Ольги Коньковой "Коренные народы Ленинградской области".
- Показ видеоролика "Хоровод дружбы". Куклы народов Гатчинского района в национальных костюмах. Мастерицы Елена Карпыза и Тамара Бегун (г. Коммунар).
- Показ видеофильма Ольги Соколовой "В руках калевальских воспевали..." (МКУ "ЦБС Гатчинского муниципального округа").
Длительность мероприятия 1час 30 минут.
Вход свободный.