Встречаем весну в Гатчине!

Фестиваль станет частью программы «Гатчина - город со вкусом», которая проходит в 2026 году в областной столице. Первым событием программы был гастрономический фестиваль. В нём участвовали кафе и рестораны Гатчинского округа, а лучших определяли посетители. Победителем гастрофестиваля стало кафе "У Демидова". Кроме диплома и кубка кафе получило специально разработанный для фестиваля стикер "Гатчинцы рекомендуют".

Фестиваль «Весна в ритмах счастья» покажет Гатчину со вкусом в моде. Гостей ждут показы авторских коллекций от лучших модельеров Школы дизайна Гатчинского государственного университета и магазинов одежды.

Участниками дефиле станут как профессионалы - театр костюма «Катюша», так и новички. А творческие коллективы Гатчинского округа поддержат участников и создадут праздничное настроение гостям.

Фестиваль пройдет в торгово-развлекательном комплексе на Пушкинском шоссе, д. 15 (бывший «Кубус»). Начало в 14 и в 16 часов.