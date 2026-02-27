Дружба народов и русская культура

С вступительным словом выступила заместитель главы администрации Гатчинского округа по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова. Она назвала основные направления в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и обеспечения межнационального и межконфессионального согласия. Это культурные и досуговые проекты, просветительские проекты в учреждениях образования, информационное обеспечение мероприятий. Причем не менее половины мероприятий в сфере межнациональных отношений должны занимать проекты, связанные с русской культурой.

Школа и межнациональное общение

Заместитель председателя гатчинского комитета образования Татьяна Антонова представила план укрепления фундамента воспитательной работы. Для глубокого и эффективного диалога с национальными, культурными и религиозными сообществами округа и в целях усиления работы по формированию толерантной, инклюзивной образовательной среды комитет образования инициирует проведение круглого стола по теме «Воспитание в поликультурной среде: диалог системы воспитания и национальных сообществ как основа успешной интеграции».

- Это будет рабочая встреча, которая впервые соберет за одним столом две ключевые силы – советников директоров по воспитанию и представителей национальных, культурных и религиозных сообществ Гатчинского округа. Цель круглого стола – создать постоянную рабочую площадку для их взаимодействия, – отметила Татьяна Антонова.

Спорт и творчество объединяют нации

О формировании межнациональной культуры общения в рамках проведения спортивных и молодежных мероприятий в 2025 году рассказал председатель комитета по спорту Сергей Пименов. По его словам, все проводимые официальные физкультурно-массовые мероприятия содержат, как правило, этнокультурный или конфессиональный компонент и направлены на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

Одним из самых крупных событий стал Гатчинский полумарафон, который в 2025 году прошел уже в 16-й раз: 9 ноября полумарафон собрал 5000 участников из пяти разных стран, 80 субъектов Российской Федерации и 473 городов.

Дополнительно межкультурный диалог развивается через творческие и медиаформаты: фестивали уличной культуры, фотокроссы, молодежные форумы («ГРОМ», «Импульс») и грантовые инициативы. Гатчинский «Молодежный центр» в 2025 году организовал свыше 20 мероприятий, направленных на формирование межнациональной культуры, с участием подростков и молодежи округа. Также были проведены Всероссийский диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!», «Большой этнографический диктант», квизы и квесты к Дню народного единства и Дню присоединения Крыма.

По итогам конкурса творчес-ких инициатив администрации Гатчинского округа в 2025 году реализовано три проекта, укрепляющих межнациональное согласие. В их числе – «Квартирник с народными традициями» в деревне Большие Колпаны, который включал танцевальные мастер-классы по татарскому танцу, финской польке и русскому танцу с ложками, а также изготовление сувениров.

Через книгу – к взаимопониманию

Заместитель главы администрации, председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова довела до сведения членов совета результаты деятельности библиотек по формированию межнациональной культуры. В этой работе гатчинские библиотеки тесно сотрудничают с Домом народного творчества, обществом ингерманландцев «Инкери Сеура», Центром культуры ингерманландских финнов Hatsina, татаро-башкирским обществом «Юлдаш», Ламповской старообрядческой общиной, а также с общественными деятелями, краеведами и литераторами.

Во всех библиотеках Гатчинского округа сформированы фонды литературы народов Российской Федерации, которые пополняются произведениями авторов разных национальностей на русском языке, изданиями о культуре, истории и традициях разных этносов, в фонде библиотеки им. А.С. Пушкина созданы мультимедийные материалы. В фондах 41-й библиотеки представлена литература на финском, английском, немецком, французском языках.

Также библиотеки работают над сохранением истории, культуры и традиций малых народов Ленинградской области, собирают краеведческие материалы, создают тематические папки: «Этнография», «Ингерманландские финны», «Корелы», «Водь» и т. д.

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина с 2013 года ведет проект по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений «Через книгу – к согласию народов». Проект служит представлению и популяризации истории, культуры и традиций малых народов России, Ленинградской области и ближнего зарубежья, знакомству с историей традиционных религий России.

«Венец России» – продолжение следует

Руководитель хореографической студии «Коппелия» Гатчинского ЦТЮ Ирина Добродей рассказала о реализации творческого проекта «Венец России» в рамках муниципального конкурса, направленного на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Проект разработан на историческом материале, на православных смыслах, ответственности за судьбу народа, взаимоотношениях родителей и воспитании детей на благо России. Но всё это – и воспитание детей, и участие родителей – авторы проекта хотели показать на примере семей российских императоров: Александра III, который жил, работал в Гатчине и очень любил наш город, и его сына Николая II.

- У нас была просветительская задача, и мы очень хотели обратить внимание на актуальность и значимость этой темы в тесной связи с местным историческим материалом, – прокомментировала Ирина Добродей. – Была проделана большая творческая работа по созданию костюмов, декораций и реквизита. Мы объединили мультимедийный экран, световое оформление с традиционной технологией и декорациями. Тем самым мы добились завораживающего присутствия в историческом моменте. Много гатчинских коллективов и солистов с готовностью приняли участие в постановке – это театр костюма «Катюша», цирковая студия «Радуга», ансамбль бального танца «Жемчужина», ансамбль русской песни «Горница», солисты и многие другие.

Материал оказался очень обширным, и авторы проекта решили разделить его на две части.

20 декабря прошлого года состоялся премьерный показ музыкального спектакля, посвященного истории семьи Алек-

сандра III. 17 января он был представлен публике во второй раз и получил много хороших отзывов. Сегодня спектакль можно посмотреть в записи, а весной планируется показ в школах Гатчинского округа.

Вторую часть спектакля – про семью Николая II – авторы намерены приурочить к дню рождения императора в мае.

- Мы хотели бы сделать вторую часть нашего спектакля о царской семье и показать зрителям, потому что это образцы воспитания любви к Родине, – отметила Ирина Васильевна. – К большому сожалению, западному миру сейчас выгодно, чтобы наш народ, наши дети забыли свою историю, заместив наши традиционные национальные и православные ценности западными образцами. Потому как, потеряв историю, народ теряет свою самобытность и рассеивается по земле, становясь слабым, завоеванным чужими враждебными идеологиями. Но эта история не про нас. Мы патриоты своей страны, мы любим нашу многонациональную Россию, и наша задача – помнить нашу историю, понять ошибки прошлого и начать исправлять то, что в наших силах.

Планы в Год единства народов

Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов, принимавший участие в заседании по видеосвязи, обозначил основные направления работы на 2026 год. Он подчеркнул, что главным оператором по проведению в Ленинградской области Года единства народов России является как раз комитет по МСУ, который собирает предложения от органов исполнительной власти и местного самоуправления, экспертного научного сообщества, представителей национальных и культурных организаций.

В качестве старта Года единства народов России в Ленобласти Андрей Панов назвал Первые международные зимние спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, которые завершились форумом «Вера и спорт» в Гатчинском дворце. 5 марта в Тосно запланировано торжественное открытие Года единства народов в Ленинградской области, где будет также проведено заседание межнационального совета при губернаторе и первое заседание организационного комитета Года единства народа. Каждое муниципальное образование будет представлено делегацией в национальных костюмах.

В апреле готовится серьезная конференция с участием духовных лидеров традиционных конфессий. Андрей Панов подчеркнул, что в связи с новациями стратегии в госнацполитике особое внимание уделено вопросам сохранения культуры русского народа как государствообразующего. В конце августа совместно с Домом дружбы Ленинградской области и региональным отделением Ассамблеи народов России запланирована реализация большого проекта, посвященного русской самобытности и укреплению всероссийской гражданской идентичности на основе традиционных нравственных ценностей. На фестиваль будут приглашены делегации Северо-Западного федерального округа, муниципальных образований, представители всех национальностей, проживающих в Ленобласти.

Большая программа запланирована Домом дружбы, в том числе такие крупные мероприятия, как фестиваль весенних праздников народов Ленинградской области, «Этновесна», третий форум народов Ленинградской области «Наш дом – регион 47».

Широкая поддержка будет оказана мероприятиям малочисленных народов региона – это праздники, фестивали, круглые столы.

Взят официальный курс на борьбу за чистоту русского языка. В течение года в разных районах Ленинградской области планируется провести несколько выездных выставок «Говорим по-русски правильно» и записать в социальных сетях серию подкастов для молодежи «Говорим по-русски». Также в планах – научно-практическая конференция «Русский язык в поликультурном пространстве».

Екатерина Дзюба