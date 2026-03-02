В Ленобласти готовят к запуску первый региональный портал для НКО «Команда 47»

«С апреля ресурсная поддержка НКО в регионе выходит на цифровую платформу. Портал «Команда 47» станет единым центром: организации смогут оставлять заявки в ресурсные центры прямо в личном кабинете. Мы добавляем новые НКО, социальные проекты, благотворителей — и приглашаем организации присоединиться. «Команда 47» станет платформой для ресурсной поддержки социальных инициатив, поиска волонтёров, благотворителей и местных проектов», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

На портале также будут представлены: интерактивная карта социальных проектов по районам, новостная лента третьего сектора, раздел с мерами поддержки, грантами и конкурсами для СО НКО и раздел «Благотворительность».

Партнёром проекта выступил ПАО Сбербанк. СО НКО уже могут присоединяться к порталу: среди первых 50 зарегистрированных пользователей случайным образом выберут организации, которые получат спецпризы.