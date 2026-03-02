Госдума приняла в I чтении законопроект, направленный на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне.

Документ предусматривает уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов в этой сфере, оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.

Автором законопроекта выступила депутат Государственной Думы от Ленинградской области Ольга Занко:

«Сегодня кратно увеличились попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, на уровне государственных решений ряда стран оправдываются идеи нацизма. Наш законопроект — и про защиту памяти миллионов замученных и убитых, и про безопасность нашей страны. Когда общество ясно понимает, к чему приводят идеи нацизма и человеконенавистничества, оно не допустит повторения этой трагедии».