«Зелёный коридор» и возвращение Европы

— Для нас это почётно, так как конкурировать со столицами сложно. По итогам 2025 года инвестиции в промышленность и реальный сектор экономики без бюджетных инвестиций со ставят более 1,5 трлн рублей. И нам есть куда двигаться — у нас общий инвестиционный портфель превысил 7,2 трлн рублей, — отметил губернатор Александр Дрозденко. Большая часть этих вложений направлена в крупные проекты в сфере газохимии, переработки нефти и газа и транспортно-логистической инфраструктуры. Их выполнение, вместе с развитием портовой зоны и складской логистики, создаёт долгосрочную экономическую базу и положительно влияет на смежные отрасли.

ГАРАНТИИ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Пожалуй, даже люди, не разбирающиеся в инвестициях, понимают, что большая политика тесно переплетается с большой экономикой. Задача привлечения средств всегда была прерогативой национальной политики, поскольку нарастить мускулы экономического благополучия без капиталовложений просто невозможно.

— Инвестиционный климат зависит от гарантий, у нас они есть, поэтому в регионе у предпринимателей не будет проблем — только зелёный свет во всех начинаниях. Какой резон мешать людям, желающим вложить свои кровные в экономику? Особенно, когда все они ориентированы на инвестиции именно в Россию, — отмечал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— В Ленинградскую область наше предприятие, которое производит широкую линейку продукции — от простой упаковки до вакуумных пробирок и готовых заточенных игольных трубок, — переехало из Санкт-Петербурга, — рассказал президент группы компаний «Мир упаковки» (ООО «Орион») Игорь Гусев. — Это было чисто прагматичное решение — на тот момент регион предложил нам «сладкий пряник» — налоговые льготы. Ещё одним мощным драйвером роста для предприятия стал уход иностранных компаний с хорошо проработанным ассортиментом, сервисом и идеологией. Сегодня мы изготавливаем аналоги, которые ничуть не хуже, а порой даже лучше европейской продукции. Результат — увеличение объёмов производства за последние три года на 32%. И это — серьёзная цифра.

— Лидирующие позиции региона во всероссийских рейтингах свидетельствуют об эффективном взаимодействии бизнес–сообщества с региональными властями, — говорит президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Юрий Васильев. — Возможность прямого диалога с представителями профильных ведомств по актуальным вопросам правового регулирования, налогового администрирования и поддержки инвестиций, позволяет бизнесу чувствовать себя уверенно. Особенно в современных условиях, когда в связи с уходом из России иностранных компаний освободились многие рыночные ниши, и отечественные предприниматели бросились удовлетворять дополнительный спрос.

Безусловно, высокие процентные ставки, кадровый дефицит, санкции — сегодня эти вызовы знакомы каждому предпринимателю. Однако они не стали препятствием для роста экономики Ленинградской области. У инвестиционной «аномалии» много ключевых составляющих. В первую очередь это интересное географическое положение с прямым выходом к морю, понятная система привлечения капиталов, программы господдержки и увеличение расходов бюджета. Ключевым элементом поддержки стала система «Зелёный коридор» для инвестора. В рамках системы снижаются административные барьеры, сокращается время рассмотрения обращений и сроки выдачи разрешительных доку ментов.

К НАМ СПЕШАТ ИНВЕСТОРЫ

Во что же инвестирует свои средства мир капитала? В разное. На пример, компания «Русский Бойлер» наладила в регионе промышленный выпуск криогенного ёмкостного оборудования. Установки предназначены для хранения, транспортировки и перелива сжиженного природного газа и технических газов — азота, ар гона, кислорода. После выхода на проектную мощность «Русский Бойлер» рассчитывает занять до 7 % рынка, частично заместив зарубежные поставки. Инвестиции в проект составили 182 млн рублей, из них 145 млн — льготный заём из Фонда развития промышленности Ленинградской области. Ожидается, что новое предприятие будет выпускать до 240 единиц продукции в год.

Заманчиво выглядит будущее развитие судостроительного кластера в Ленинградской области. Предприниматели из Кировского района обещают укрепиться на этом рынке. В этом лично убедился первый вице-премьер России Денис Мантуров, который, посетив 47-й регион, оценил реализацию проекта по выпуску экологически чистого водного транспорта нового поколения.

Реализовывается программа в рамках инвестиционного проекта ООО «Эмпериум». В частности, зампред федерального правительства побывал на предприятии, где производят электросуда нового поколения, и оценил работу безэкипажного катера «Странник» с автономной навигационной системой для внутренних водных путей.

В 47-м регионе ожидаются инвестиции из Китая. Одним из наиболее интересных и перспективных проектов может стать производство предпринимателями из Поднебесной сенсорных экранов. Компания уже выкупила готовые цеха, а поставка оборудования запланирована на март 2026 года. Ещё один проект — выпуск быстрых зарядных станций для автомобилей (от индивидуальных установок до крупных контейнерных комплексов), которые можно размещать в том числе на автозаправках. Кроме того, инвесторы из Азии рассматривают возможность запуска в Ленинградской области предприятия по производству автомобилей и запчастей.

ИГРА ВДОЛГУЮ

Как отмечают эксперты, сфера инвестиционных вложений существенно изменилась. Если раньше в Ленинградскую область приходили мировые компании, ориентированные на потребительский рынок, то сейчас активно развиваются портовая инфраструктура и предприятия по переработке сырья в предпортовой зоне — для переориентации грузов на дружественные рынки и роста экспорта. В общей сложности правительство Ленинградской области сопровождает более 300 инвестиционных проектов, что позволяет региону сохранять устойчивый рост экономики и уверенно смотреть в 2026 год.

В последнее время осторожно нащупывают почву для дальнейшего сотрудничества европейские инвесторы. Они готовы стать «кирпичиками» экономического фундамента, но риску ют получить «кирпичом в лоб» от ЕС. Инициативу для продолжения совместного бизнеса Ленинградской области с зарубежными предпринимателями не раз озвучивал генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. И это происходит, кстати, на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках. «Нет недружественного бизнеса — есть дружественный бизнес из недружественных стран!» — уверен господин Шиллинг.

— Как только наши «заклятые друзья» ни пытались давить на нас! — в сердцах бросил на январской пресс-конференции Александр Дрозденко. — Но «назло керзонам» мы сумели выкрутиться из непростой ситуации. В острую фазу вражеских санкций большинство областных предприятий постарались сохранить свои производственные мощности и, соответственно, рабочие места.

Конечно, не так-то просто бывает инвестировать и налаживать производство в условиях, когда порой невозможно прогнозировать колебания цен на энергоносители и сырьё, а также динамику спроса. Сегодня у предпринимателей немало проблем. Однако надо признать, что за последние годы бизнес в стране стал прозрачнее, да и экономика возвращает прежние позиции.

Что касается прогнозов, то в 2026 году ориентированные на импортозамещение проекты региона будут множиться и развиваться, что напрямую отразится на жизни всей Ленинградской области.

ИРЭН ОВСЕПЯН