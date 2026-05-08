Коммунальные долги: почему их не следует копить?

Неоплата квитанций

Если счета оплачивать несвоевременно или не полностью, управляющие или ресурсоснабжающие организации могут принять решение о начислении пеней. Пени начисляются с 31 дня просрочки платежа и рассчитываются в процентах от суммы задолженности за каждый день просрочки. В первые три месяца это 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91 дня просрочки - 1/130 ставки (исключение – пени по ФКР, которые всегда начисляются по 1/300). Кроме того, поставщик может ограничить или отключить услугу, а в конечном итоге дело о взыскании задолженности может быть передано в суд.

После того, как будет вынесено судебное решение, всем должникам, независимо от того, собственником или зарегистрированным жильцом тот является, может грозить арест банковских счетов и имущества, ограничение на выезд за границу и на совершение регистрационных действий с автомобилем.

Банкротство

Банкротство не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг. Собственники/наниматели жилья вправе не оплачивать долги, образовавшиеся до даты принятия судом заявления о признании должника банкротом. Начисления после этой даты необходимо оплачивать полностью. Кроме того, долг за коммунальные услуги может быть взыскан с зарегистрированных в квартире жильцов. Законом предусмотрена солидарная ответственность проживающих в помещении нанимателей и совершеннолетних членов их семей. При долевой собственности банкрот освобождается от оплаты соразмерно своей доле в праве. Оставшуюся часть долга обязаны погасить другие собственники.

Долги прежних владельцев

По законодательству новый собственник не несет ответственности за коммунальные долги предыдущих владельцев. Обязанность по оплате ЖКУ возникает с момента вступления в права собственности или заключения договора найма. Это означает, что если прежние хозяева задолжали за свет, воду или отопление, платить по этим счетам новому владельцу не придется. Однако есть исключения:

Взносы на капитальный ремонт. В отличие от коммунальных услуг эти платежи привязаны к объекту недвижимости, а не к собственнику. Неисполненные обязательства по уплате взносов переходят к новым владельцам. Это закреплено в ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ. ️️Задолженность по пеням также переходит на нового собственника. В отдельных случаях при обращении нового владельца квартиры в Фонд капитального ремонта (ФКР) пени переносятся на прежнего собственника. В этом случае ФКР направляет в ЕИРЦ ЛО соответствующее поручение. Наследование жилья. При вступлении в права наследования новый собственник принимает на себя обязательства по погашению всех долгов наследодателя, включая задолженность за ЖКУ.

Чтобы долги не увеличивали коммунальные платежи, ЕИРЦ ЛО рекомендует вносить их своевременно.

В случае трудностей с оплатой коммунальных счетов, возникших по объективным причинам, можно обратиться в УК или к поставщику услуги и воспользоваться механизмом рассрочки платежа.

Если расходы на оплату услуг ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи, у жителя есть право обратиться в органы социальной защиты населения за получением субсидии.