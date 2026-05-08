В этом году конкурсанты представили работы в восьми номинациях "Лидер сообщества", "Серебряное волонтерство", "Милосердие", "Наставничество в социальной сфере", "Благоустройство", "Культура и искусство, "Просвещение", "Мы и внуки".

В работе конкурсной комиссии приняли участие председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева, актив Общественной палаты региона и сотрудники областного ресурсного добровольческого центра.

Организатор фестиваля - региональная общественная организация "Школа третьего возраста" Гатчинского округа, являющаяся территориальным ресурсным центром Альянса "Серебряный возраст".

Руководитель школы Татьяна Кучер рассказала, что фестиваль реализуется БФ "Хорошие истории" с использованием средств президентских грантов в рамках проекта "Экосистема Активного долголетия - точки опоры и векторы развития".

Конкурсанты оформляли творческие заявки с фотоотчетами о проделанной работе, дополняли их письмами поддержки, грамотами и благодарностями от партнеров, а также содержательными видеопрезентациями. Направления общественной деятельности участников конкурса очень актуальные, социально значимые, и жюри было не просто выделить лучших.

Дополнительные баллы получали авторы эссе "Кто такие нужные люди и почему общество в них нуждается?". Заданная тема нацелила конкурсантов, в том числе, на осмысление нового этапа в своей жизни, осознание важности своей деятельности. Особого внимания заслуживали работы, в которых авторы поднимали глубокие философские вопросы, опираясь на свой личный опыт, опыт своих близких и знакомых. Такие эссе, больше чем эссе, тем более, когда их пишут представители старшего поколения, на которых следует равняться.

- Все проекты очень содержательные. Каждый, кто решился представить опыт своей нужной и важной, общественной работы, заслуживает благодарности и общественного признания, - считает председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина.

Имена лауреатов и победителей конкурса будут оглашены на торжественной церемонии подведения итогов регионального конкурса "Нужные люди".

Татьяна Можаева