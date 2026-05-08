«В Кировске живет настоящий хранитель истории своих побед и подвигов, которому 101 год. Поздравил с наступающим Днем Победы участника Великой Отечественной войны — Ивана Яковлевича Кулиша. В свои годы он трепетно хранит память не только в фотографиях на стене, но и в сердце. А его история жизни — сплошная линия фронта, которая трогает до глубины души. Иван Яковлевич был в самом пекле битвы на Курской дуге. Во время масштабного боя взял командование на себя и попал под обстрел. Казалось, война для него закончилась. Но после лечения в госпитале Ивана направили во Владивосток. Здесь ветеран участвовал в боях за освобождение Курильских островов. Регион помогает: за Иваном Яковлевичем закреплен социальный куратор. Наш ветеран — получатель мер социальной поддержки. Ваш подвиг — бессмертен, победа — неоценима. А наше дело правое — помогать и оберегать вас», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.