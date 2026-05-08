Народный фронт приготовил праздничную посылку для ленинградских бойцов

Народный фронт совместно с Управлением ФНС России по Ленинградской области и Межрайонной ИФНС России №7 по Ленинградской области собрали для военных технический груз.

В преддверии 9 Мая сотрудники передали для бойцов из Лужского гарнизона генератор, бензопилу, три дрели, два набора инструментов, специальную сумку с набором ключей, отвёрток и ножовок, средства гигиены и сладости.

Эти вещи необходимы на передовой для обустройства блиндажей и ремонта повреждённой техники. Ценный груз Народный фронт передаст артиллеристам на луганском направлении. 

Сотрудники уже не первый раз поддерживают наших защитников и отправляют  необходимую помощь в зону СВО. 

Победа будет за нами! 