Народный фронт приготовил праздничную посылку для ленинградских бойцов

В преддверии 9 Мая сотрудники передали для бойцов из Лужского гарнизона генератор, бензопилу, три дрели, два набора инструментов, специальную сумку с набором ключей, отвёрток и ножовок, средства гигиены и сладости.

Эти вещи необходимы на передовой для обустройства блиндажей и ремонта повреждённой техники. Ценный груз Народный фронт передаст артиллеристам на луганском направлении.

Сотрудники уже не первый раз поддерживают наших защитников и отправляют необходимую помощь в зону СВО.

Победа будет за нами!