Областные соревнования по рукопашному бою

В активе спортсменов из Гатчинской спортивной школы № 3 – восемь медалей. Софья Козловская и Даниэль Деговцов выиграли золото. Кирилл Гладов, Александр Екимов и Ярослав Лисица заняли 2 место, Дмитрий Ермоленко, Виталий Кондратьев и Дмитрий Кузьмин – 3 место. Тренер-преподаватель отделения – Андрей Гендрикович Козловский.

Восемь медалей завоевали и ребята из Центра спортивных единоборств. Первое место – Леонид Харитонов, Виктория Сергеева и Олег Кодзов. На втором месте – Рубен Агаджанян. На третьем месте – Михаил Золоторенко, Демид Иванов, Тимофей Батусов и Евгений Митряев.

