Областные соревнования по рукопашному бою
В Кингисеппе 26 апреля прошли областные соревнования по рукопашному бою. В числе участников были и гатчинские спортсмены.
Рубрики: Спорт
В активе спортсменов из Гатчинской спортивной школы № 3 – восемь медалей. Софья Козловская и Даниэль Деговцов выиграли золото. Кирилл Гладов, Александр Екимов и Ярослав Лисица заняли 2 место, Дмитрий Ермоленко, Виталий Кондратьев и Дмитрий Кузьмин – 3 место. Тренер-преподаватель отделения – Андрей Гендрикович Козловский.
Восемь медалей завоевали и ребята из Центра спортивных единоборств. Первое место – Леонид Харитонов, Виктория Сергеева и Олег Кодзов. На втором месте – Рубен Агаджанян. На третьем месте – Михаил Золоторенко, Демид Иванов, Тимофей Батусов и Евгений Митряев.
Поздравляем спортсменов и тренеров!
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.