В Гатчине сотрудники Росгвардии провели встречу со школьниками, посвященную Дню Победы
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области посетили Гатчинскую школу № 1, где провели урок мужества для учеников 4 класса.
В начале мероприятия представители ведомства рассказали о Великой Отечественной войне и о трагических последствиях, которые она принесла. Сотрудники Росгвардии отметили, что мы должны помнить и чтить наших родственников, которые боролись за наше будущее и чистое небо над головой.
Росгвардейцы раздали школьникам георгиевские ленточки, рассказав об этом символе Победы, после чего показали видеоролик о правилах его ношения.
В завершение ребятам продемонстрировали экипировку сотрудника наряда группы задержания и специальные средства, после чего всем желающим было предложено примерить их на себя.
Фото пресс-службы ФКГУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"
