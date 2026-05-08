В Гатчине сотрудники Росгвардии провели встречу со школьниками, посвященную Дню Победы

В начале мероприятия представители ведомства рассказали о Великой Отечественной войне и о трагических последствиях, которые она принесла. Сотрудники Росгвардии отметили, что мы должны помнить и чтить наших родственников, которые боролись за наше будущее и чистое небо над головой.

Росгвардейцы раздали школьникам георгиевские ленточки, рассказав об этом символе Победы, после чего показали видеоролик о правилах его ношения.

В завершение ребятам продемонстрировали экипировку сотрудника наряда группы задержания и специальные средства, после чего всем желающим было предложено примерить их на себя.

