На открытии выступил Константин Патраев, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике.

«В крайний свой контракт я проходил службу в добровольческом батальоне «Алания» — это многонациональный батальон, где плечом к плечу проходили службу многие национальности: осетины, дагестанцы, чеченцы, грузины, татары, русские, евреи и многие-многие другие. Там, на передовой, мы ни в коей мере, никак не делили — ни по национальности, ни по конфессиям. Мы были единым народом, народом Российской Федерации. Мы защищали нашу Родину, как и сейчас наши земляки защищают всех нас. Дорогие друзья, я хочу вас всех поздравить, это великий праздник, это великий год, и мы должны быть все вместе», — отметил он.

По данным Всероссийской переписи населения в 2020 году, в Ленинградской области проживают представители 145 национальностей.