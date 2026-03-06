Свадьба с Госуслугами: каждая вторая пара подаёт заявление в загс онлайн

Средний возраст женихов — 34,7 лет, невест — 32,6 лет. Самому старшему заявителю на Госуслугах — 90 лет.

Интересные факты

— самый популярный день для подачи онлайн-заявления — воскресенье

— женщины чаще заполняют заявление первыми

— мужчины чаще оплачивают госпошлину

Самые популярные даты свадеб

— 25 июля

— 8 августа

— 25 апреля

— 6 июня

— 25 октября

Регионы-лидеры по числу браков

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Краснодарский край

Свердловская область

Выбрать загс и направить в него заявление нужно минимум за месяц до планируемой даты свадьбы. Брак могут зарегистрировать в любом удобном вам загсе страны. На церемонию нужно явиться лично — сама регистрация брака онлайн не производится.