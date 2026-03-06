Свадьба с Госуслугами: каждая вторая пара подаёт заявление в загс онлайн
Подать заявление в загс любого города, даже если в этот день вы сами находитесь в разных частях страны, — легко! Сервисом Госуслуг в 2025 году воспользовались свыше 400 тыс. пар — это каждая вторая пара, вступившая в брак. За всё время работы сервиса с его помощью поженились более 1,6 млн пар.
Рубрики: Общество
Средний возраст женихов — 34,7 лет, невест — 32,6 лет. Самому старшему заявителю на Госуслугах — 90 лет.
Интересные факты
— самый популярный день для подачи онлайн-заявления — воскресенье
— женщины чаще заполняют заявление первыми
— мужчины чаще оплачивают госпошлину
Самые популярные даты свадеб
— 25 июля
— 8 августа
— 25 апреля
— 6 июня
— 25 октября
Регионы-лидеры по числу браков
Москва
Санкт-Петербург
Московская область
Краснодарский край
Свердловская область
Выбрать загс и направить в него заявление нужно минимум за месяц до планируемой даты свадьбы. Брак могут зарегистрировать в любом удобном вам загсе страны. На церемонию нужно явиться лично — сама регистрация брака онлайн не производится.
