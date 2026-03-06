В Ленобласти — новый главный федеральный инспектор

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя представил руководству Ленинградской области главного федерального инспектора Хлебковича Павла Андреевича, назначенного на должность 2 марта 2026 г.

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, члены регионального правительства.

Игорь Руденя отметил, что основная задача Павла Андреевича в должности главного федерального инспектора — обеспечение контроля за исполнением на территории Ленинградской области указаний и поручений Президента Российской Федерации.

«Особое внимание главным федеральным инспектором будет уделено исполнению решений Главы государства, в том числе в части достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов в Ленинградской области, вопросам, связанным с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, исполнением всех предусмотренных государством социальных обязательств, а также решением задач, имеющих значение для обеспечения безопасности и стабильности на территории региона», — подчеркнул полпред.

В числе первоочередных направлений работы главного федерального инспектора полномочный представитель назвал подготовку к избирательным кампаниям 2026 года, в том числе контроль за безусловным соблюдением принципов законности и открытости выборного процесса, обеспечением безопасности проведения выборов.