«Звёзды Балтики» из Гатчины
С 26 февраля по 1 марта в Выборге проходили Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики». Они собрали более 600 спортсменов из 28 регионов нашей страны.
Рубрики: Спорт
Показали отличные результаты воспитанники клуба единоборств «ЯРС» из Гатчины. Никита Петров и Георгий Икаев завоевали бронзу.
В соревнованиях участвовали спортсмены из Центра спортивных единоборств. Степан Петров (возрастная категория 16–17 лет, весовая категория 73 кг) стал бронзовым призером. Марк Козловский (возрастная категория «Юниоры» 18–21 год, весовая категория 88 кг) также поднялся на третью ступень пьедестала.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.