«Звёзды Балтики» из Гатчины

Подать заявление в загс любого города, даже если в этот день вы сами находитесь в разных частях страны, — легко! Сервисом Госуслуг в 2025 году воспользовались свыше 400 тыс. пар — это каждая вторая пара, вступившая в брак. За всё время работы сервиса с его помощью поженились более 1,6 млн пар.