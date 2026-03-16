Более 21 тысячи жителей Ленинградской области оформили землю по «гаражной амнистии»

Это защищает владельцев от сноса и дает возможность законно распоряжаться имуществом. «Продление «гаражной амнистии» ещё на 5 лет даёт хороший шанс завершить начатый процесс и достичь значимых результатов в повышении правовой защищенности граждан и увеличении налоговых поступлений в бюджеты поселений.

Однако успешность продления программы во многом зависит от активной позиции органов местного самоуправления», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на аппаратном заседании правительства области, где обсуждали перспективы реализации «гаражной амнистии» в регионе.

Как сообщила председатель комитета по управлению госимуществом Маринэ Тоноян, всего с 2021 года подано более 21 300 заявлений на оформление гаражей. Лидеры — Всеволожский, Гатчинский районы и Сосновоборский округ.

Воспользоваться амнистией могут владельцы гаражей, их наследники, а также те, кто приобрел гараж до 2004 года по соглашению.

Для оформления нужно обратиться в администрацию с заявлением и любыми документами, подтверждающими владение.