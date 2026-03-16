Гатчинские врачи – героям: по зову сердца

Прием пациентов Гатчинская поликлиника на ул. Урицкого начала с восьми утра. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» заранее пригласили своих подопечных, и все желающие – ветераны специальной военной операции, члены их семей – приходили по предварительной записи, в удобное для себя время. В фойе приглашенных встречали медработники, волонтеры и координаторы фонда. Каждого пациента провожали к кабинету № 101, с которого и начинаются обычно профосмотры.

- Диспансеризация проходит по четкому плану. Пациент получает маршрутный лист с полным перечнем специалистов и кабинетов, – поясняет руководитель отделения медицинской профилактики Гатчинской поликлиники Павел Кудряков. – В первую очередь у пациента измеряют рост, вес, давление, проверяют функцию внешнего дыхания, снимают кардиограмму, и дальше он отправляется сдавать анализы и проходить специалистов. Все данные заносятся в информационную систему, результаты присылают пациенту в личный кабинет на «Госуслуги». Начиная с понедельника, можно получать заключение – и рекомендации доктора. При необходимости, мы направляем пациента на дальнейшее обследование или лечение.

Главное преимущество таких акций – исключительное удобство: поликлиника выделяет специальный день, когда все внимание медиков сосредоточено на ветеранах СВО и их близких. По приглашению, без очередей и сутолоки, в комфортных условиях герои спецоперации, их супруги, родители, дети проходят расширенный медосмотр с возможностью посетить, в том числе, дефицитных специалистов – таких, например, как ревматолог и сосудистый хирург.

Помимо этого, сегодня в гатчинской поликлинике вела прием целая команда врачей: терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог, хирург, травматолог-ортопед, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, дерматовенеролог, стоматолог-гигиенист, медицинский психолог, педиатр и акушерка. Проводился забор анализов, в число исследований входила также маммография и флюорография.

Кроме того, в поликлинике развернулся консультационный пункт Гатчинского филиала Центра занятости населения Ленобласти. Ветераны специальной военной операции и их близкие могли получить исчерпывающую информацию о возможном трудоустройстве или обучении и сразу подать заявление. Как рассказали специалисты службы занятости, на сегодняшний день предлагается множество вариантов обучения и переобучения и для самих участников СВО, и для членов их семей. Только образовательных организаций – более сотни, а профессий и того больше, и список все время расширяется.

Представители региональной власти проверили, как проходит в Гатчине акция «Врачи – героям». Вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин высоко оценил уровень подготовки и проведения мероприятия в Гатчинской КМБ, подчеркнув важность этой ежеквартальной акции:

- С помощью проекта «Врачи – героям» мы сделали медпомощь для бойцов СВО и их родных еще доступнее: отдельная запись, комплексное обследование, спокойная обстановка и полное внимание – потому что люди, которые рискуют ради нас жизнью, заслуживают самого бережного отношения.

Как напомнила руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк, идея единого дня диспансеризации героев и их семей принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.«Отличие акции «Врачи – героям» от стандартной диспансеризации, доступной всем, заключается еще и в том, что это – углубленная диспансеризация, – подчеркнула Ольга Александровна. – В один день в поликлинике собраны все специалисты, и в дальнейшем, при необходимости, проводятся уже дополнительные исследования, к которым нужна специальная подготовка».

Ольга Историк особо отметила качество такой диспансеризации в Ленинградской области: «После единого дня «Врачи – героям» многие пациенты направляются на второй этап медосмотра. Это значит, что врачи очень внимательно подходят к состоянию здоровья наших героев».

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков заметил, что единый день диспансеризации участников СВО проводится с 2023 года, и по мере роста числа демобилизованных растет и уровень диспансеризации: увеличивается количество узких специалистов, совершенствуется диагностическая система:

- Диспансеризация – это первый этап, второй этап – полная диагностика всех участников СВО, которые находятся под кураторством фонда и медицинских организаций. А следующий шаг – это медицинская реабилитация, которая может носить и стационарный, и амбулаторный характер, плюс санаторно-курортное лечение. В Ленинградской области эта работа хорошо налажена, и мы продолжаем совершенствовать систему, чтобы вывести медицинское обслуживание героев на самый высокий уровень.

По словам и.о. главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы Ростислава Павлова, среди пациентов – участников СВО и их близких – есть запрос на помощь отдельных специалистов, в том числе кардиолога и сосудистого хирурга. Немаловажный фактор – психологическая и психотерапевтическая помощь. Медицинский психолог Гатчинской КМБ помогает бойцам и их семьям справляться с эмоциональной нагрузкой.

Для проведения единого дня диспансеризации клиника мобилизовала все ресурсы: прием вели специалисты стационара и амбулаторно-поликлинического звена, по самым востребованным направлениям одновременно принимали несколько специалистов, чтобы успеть осмотреть всех, не создавая очереди. При этом выполняли свои функции гатчинские медики, движимые особым чувством.

- Все сотрудники сегодня вышли на работу не по приказу, а по зову сердца, – сказал Ростислав Павлов. – Каждый из них понимает: мы обеспечиваем тыл, а герои, которые вернулись из зоны специальной военной операции, должны чувствовать, что их ценят и заботятся об их здоровье. Работать будем до последнего пациента. Пока не осмотрим всех желающих, никто из сотрудников не уйдет.

В ходе акции «Врачи – героям» гатчинскую поликлинику посетили около 90 человек. Сами герои и их родные были довольны организацией диспансеризации и выражали благодарность за заботу и Гатчинской КМБ, и фонду «Защитники Отечества».