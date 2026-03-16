Где отключат свет в Гатчинском округе 17 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

17.03.2026 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево частный сектор (частично), промзона;

д. Большое Верево, ул. Центральная, аллея Сосновая, аллея Березовая, пер. Центральный, ул. Речная;

СНТ Зайцево.

 

17.03.2026 с 10:00 до 18:00

Дружногорское ТУ:

д. Лампово (частично).