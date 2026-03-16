О важном — с вице-губернатором

Ребята узнали, что в области более 3700 промышленных предприятий, которые составляют основу экономики и более 35% ВРП региона.

Вице-губернатор рассказал, где делают самые современные грузовые вагоны, офисную бумагу и специальный картон для бумажных стаканчиков, а также о том, что каждая третья чашка чая в России сделана именно в Ленобласти.

«Мы ежедневно соприкасаемся с результатами работы наших предприятий. Современные заводы уже не представляют собой что-то чадящее и громоздкое, сегодня это креативные пространства, где практикуют ответственный подход к управлению, экологии и социальной политике. Каждый из вас с друзьями и родителями может присоединиться к проекту «Крутая локация»: посетить наши предприятия и убедиться, что будущее уже наступило, и место в экономике родного региона найдется каждому», — обратился к учащимся Егор Мищеряков.