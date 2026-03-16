Семена и удобрения жители Ленинградской области могут приобрести в отделениях Почты России

У клиентов почтовых отделений такая категория товаров традиционно пользуется высоким спросом. В 2025 г. жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области приобрели почти 103 000 упаковок семян овощных и цветочных культур, салата и зелени.

В этом году в почтовых отделениях представлено более 100 наименований семян: морковь, свёкла, редис, огурцы, томаты и многие другие сельскохозяйственные и садовые культуры.

Почтовые отделения работают в том числе в отдалённых населённых пунктах региона, поэтому каждый может приобрести необходимые товары для дачного сезона в шаговой доступности. Также продукцию по предварительному заказу на дом доставляют почтальоны.

Вся продукция предоставлена ведущими отечественными центрами селекции и семеноводства, прошла отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков и в Россельхознадзоре.

