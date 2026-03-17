Гатчина - в лидерах регионального голосования за благоустройство

«В Ленобласти завершилось региональное голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году, которое прошло на платформе «вМесте47.рф». В нем приняли участие 134 561 житель Ленинградской области. Они выбрали 145 территорий и функциональные элементы для их обустройства. Теперь предстоит провести проектировочные сессии и разработать дизайн-проекты. В крупных городах такие проекты вынесем на федеральное голосование, которое стартует 21 апреля. Победившие проекты после отбора будут реализованы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Список пожеланий ленинградцев возглавляют скамейки, качели, газоны, тренажеры, волейбольные и баскетбольные площадки. В городах — запрос на видеонаблюдение и освещение: фонарные столбы высотой 3-4 метра. В категории, посвящённой 100-летию Ленинградской области, самым востребованным типом малых архитектурных форм стал арт-объект», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Детальные итоги голосования доступны по ссылке sreda47.ru/biblioteka.

На первом месте по числу проголосовавших — Гатчина. 7351 житель столицы Ленинградской области сделали свой выбор. 5458 человек высказались за общественное пространство «Бульвар 47-й Регион», 1893 — за общественное пространство в микрорайоне Мариенбург». Планируемый дизайн-проект победившей территории будет тематически связан со столетием Ленинградской области. Более двух тысяч человек выразили желание видеть на территории арт-объекты, мультимедийные инсталляции и интерактивные детские площадки, посвященные этой важной дате.

Жители многих поселений отметили важность организации мест памяти героев специальной военной операции. Жители Глажевского сельского поселения предложили сделать на выбранной территории сквер Памяти героям СВО с монументом в память об односельчанах, в Большеижорском городском поселении — мемориал памяти погибших участников СВО, в Пикалёво — аллею Героев СВО.