К 120-летию создания подводного флота России

19 марта исполняется 120 лет со дня приказа морского министерства Российской Империи, которым был введен новый класс кораблей в составе Российского Императорского флота – «Подводные лодки». Все решения по флотской организации в то время согласовывались с императором. Именно при докладе морского министра вице-адмирала А.А. Бирилева и было получено монаршее согласие на такое решение. В этом же, 1906 году был создан и первый учебный отряд подводного плавания с базированием на Либаву (сейчас Лиепая Латвийской Республики).

Наша гордость

Юбилейная дата предполагает воспоминания о достижениях, давайте вспомним о знаменитых деяниях наших подводников.

Первая торпедная атака японских миноносцев в ходе русско-японской войны, первый прорыв заградительных сетей и первое подледное плавание прославили имя командира подводной лодки «Сом» В.В.Трубецкого.

Первый межокеанский переход из Генуи в Архангельск с обходом Англии с западной стороны для избежания атак немецких подводных лодок совершил командир подводной лодки «Святой Георгий» И.И. Ризнич. Пройдено более 5 000 миль в условиях боевых действий Первой Мировой войны.

Создание подводных лодок в Советском Союзе началось в 1927 году, и очередное знаковое событие ждет нас 5 марта следующего года. В тот день 1927 года на Балтийском судостроительном заводе, том самом, на котором была создана и первая российская боевая подводная лодка «Дельфин», были заложены три подводных лодок серии I (серии «Д») «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец».

Значимые достижения советских подводников потрясают своей самоотверженностью и героизмом.

Стахановское движение имело свое влияние и на деятельность экипажей подводных лодок. Подводная лодка «Щ-117» Тихоокеанского флота под командованием Н.П. Египко совершила поход продолжительностью 40 суток при расчетных по техническому заданию 20 сутках.

Подводная лодка «Щ-423» под командованием И.М. Зайдуллина уже в 1940 году совершила в сопровождении ледоколов межфлотский переход из состава Северного флота на Тихий океан за одну навигацию Северным морским путем.

Во время Великой Отечественной войны подводная лодка «С-12» Краснознаменного Балтийского флота под командованием В.А.Тураева находилась в боевом походе 61 сутки при нормальной автономности 30 суток.

Про боевые успехи и героизм подводников в ходе боев сказано много, вспомним знаменитого Александра Ивановича Маринеско, командира подводной лодки «С-13» Балтийского флота, в течение одного боевого похода потопившего два крупных немецких судна суммарным водоизмещением более 42 тысяч тонн.

Нельзя забыть и трансокеанский переход шести подводных лодок Тихоокеанского флота в 1942 году через Панамский канал и Атлантический океан в состав Северного флота для усиления его боевых возможностей (подводная лодка «Л-16» была торпедирована и погибла).

С созданием атомного и ракетного подводного флота значимые достижения расширили свою географию и влияние на мировую политику.

Кстати, только советские и российские ракетные подводные лодки выполняли ракетные стрельбы баллистическими ракетами из-подо льдов Северного Ледовитого океана, в том числе и из приполюсных районов Северного полюса. При этом полыньи для ракетной стрельбы как разыскивались естественные, так и формировались с помощью торпедных залпов.

Нужно отметить, что только наши подводники фактически проверили работоспособность бортовых ракетных комплексов баллистических ракет при залпах половиной боекомплекта и полным бортовым залпом. Нельзя забыть, что экипажи наших подводных лодок выполнили ракетную стрельбу прямо от пирса, а экипаж самой большой подводной лодки проекта «Акула» выполнил учебную ракетную стрельбу с грунта Белого моря.

Для наших подводников обычными стали подледные переходы из акватории Северного Ледовитого океана на Тихий, причем не только одиночные, но и групповые, когда ракетный крейсер совершал переход в боевом охранении.

Боевые походы в Средиземное море, в Индийский океан стали доказательством надежности нашей подводной техники и высокой морской выучки экипажей.

Сохраняем традиции

Традиции профессионализма и решения поставленных задач в любых условиях сохраняются и сегодня. Подводники принимают участие в специальной военной операции ракетными залпами по боевым порядкам противника из-под воды и несут боевую службу в разных районах Мирового океана. Так, новейшая подводная лодка «Казань» совершила дальнее плавание с посещением в составе группы российских кораблей Республики Куба.

В составе членов Гатчинского морского собрания много ветеранов подводного флота нашей страны.

Уважаемые жители Гатчинского округа!

Гатчинское морское собрание сердечно поздравляет всех причастных с наступающим праздником. Всем нам желаем Победы, крепкого флотского здоровья, благополучия в семьях и всего наилучшего!

Приглашаем всех на праздник!

По установившейся традиции 19 марта в 14.00 у памятника-макета подводной лодки С.К.Джевецкого (аллея Императора Павла Первого) пройдет праздничное мероприятие в честь юбилейного Дня подводника.

Геннадий Бугров