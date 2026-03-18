«Волшебство лоскутов» клуба «Сударушка»

Вела вечер руководитель Карташевского клуба и лоскутного клуба «Сударушка» Анна Градович – человек энергичный, творческий, талантливый и радушный. Она поведала собравшимся, что клуб «Сударушка» существует в Карташевской уже 16 лет. В него входят 10 женщин, которые увлеклись лоскутным шитьем. Клуб «Сударушка» не только поддерживает, но и всячески пропагандирует русские народные традиции, выставляя свои работы и рассказывая о них в том числе и в школах.

На выставке в Белогорке представлены работы двух тематик: «Города России» и «Петроглифы». В первом случае в основу взяты работы Вырицкой ткацкой фабрики «Узор», вокруг которых мастерицы затейливо нафантазировали. Очень оригинальны панно «Летний сад», «Суздаль», «В ожидании весны дремлет старый парк». К маю «Сударушка» готовит новые панно этой тематики.

Нельзя не обратить внимание на вторую часть выставки – «Петроглифы». Особенно хочется внимательно разглядывать большое панно «Начало» Анны Градович, выполненное, кстати, из нетрадиционного для лоскутного шитья материала – мебельной обивочной ткани. Эта работа в 2010 году получила первый приз на фестивале «Лукоморье». Работа Валентины Витковской «Чудны сказания твои, Север» получила приз на международном фестивале «Земля Калевалы».

Все представленные на выставке работы по-своему хороши и точно интересны. Лоскутное шитье отчасти напоминает детскую игру – складывание картинки пазлами из ткани. Кстати, полезно для когнитивного развития, этакая цветотерапия.

Впрочем, любое творчество полезно в любом возрасте. Это доказывает и выступление женщин Карташевского народного хора под управлением заслуженного работника культуры РФ Николая Петунина. Он и аккомпанировал на баяне, и подпевал. В хоре 11 участниц. Они исполнили песни о России-матушке и даже весело подыгрывали на ложках, бубне, трещотках.

Несколько лет назад Николай Федорович создал ансамбль «Русская душа», в который вошли шесть женщин из хора. В Белогорке они исполнили задорную народную песню «Черноглазая казачка», а также песню Микаэла Таривердиева на стихи Льва Баснера «На Тихорецкую состав отправится», «Кап, кап…» Александра Зацепина на стихи Леонида Дербенева из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Состоялся также дебют песни «Санкт-Петербург» Ирины Лысенко, недавно примкнувшей к хору. А в конце вечера поддал жару «Русский перепляс», исполненный всем составом хора.

Слушатели встречали каждый номер аплодисментами, а потом пообщались с мастерицами, которым был приятен неподдельный интерес к их творчеству.

Галина Хохлова

Фото Светланы Ивановой