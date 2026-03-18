«Здесь лес и дол видений полны…»

Гобелены из... морского каната

Наталья Косьянковская – член Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководитель квилт-студии «Гатчина», организатор и бессменный арт-директор Всероссийского открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье».

Гобелены ручной работы, представленные на выставке, Наталья Юрьевна выставляет впервые. Они выполнены в природной коричневато-зеленой гамме. Пейзажи очень необычной, «пушистой» фактуры.

У этих гобеленов – особая история: они сплетены из волокон сизаля, оставшихся после работы над большими интерьерными панно в технике макраме. Одно из таких панно сохранилось и представлено на выставке в качестве «ключа» к гобеленовым работам.

- Всё действительно начиналось с макраме, – рассказывает Наталья Юрьевна. – Этой техникой я увлеклась еще в начале 1980-х годов, во время работы художником-оформителем на Гатчинском сельско-строительном комбинате (ССК). Тогда в Россию только пришла мода на макраме. Еще не было ни журналов, ни книг, в которых бы описывалась эта техника, и мне пришлось осваивать ее самостоятельно, по схемам в журналах «Нива» XIX века. В 1983 году набрала небольшую группу гатчинских рукодельниц и стала преподавать макраме на заводе «Гатчинсельмаш» в Гатчине. Конечно, продолжала плести и сама. Макраме, представленное на выставке, я начала плести в начале 1990-х годов из джутового рыболовного шнура. Потом пришли сумасшедшие девяностые годы, и я его забросила. Закончила спустя тридцать лет, в начале 2000-х.

Плетеная красота из сизаля

Сизаль – волокно, получаемое из листьев агавы. Это очень крепкий, прочный, жесткий материал, который не подвержен гниению, и поэтому раньше из него плели морские канаты.

- Достать сизаль в те времена было невозможно, – вспоминает Наталья Юрьевна. – Мне повезло: в моем распоряжении оказался настоящий морской канат. Для своих работ я расплетала его на более тонкие веревочки, которые окрашивала в нужные цвета.

Работа на строительном комбинате включала оформление интерьеров в построенных ССК детских садах, школах, клубах. И в ряде детских учреждений Гатчины появились яркие большие панно, выполненные Натальей Косьянковской в технике макраме.

- Панно, сплетенные из сизаля для детских садов, были высокими, под потолок, – рассказывает Наталья Юрьевна. – На заводе мне построили специальные козлы, прибили у потолка гвозди для основы. Я забиралась на козлы и сплетала цветное полотно из цветных сизалевых веревочек.

Уникальные цветные макраме Натальи Косьянковской можно было увидеть в интерьерах гатчинских детских садов еще в начале 1990-х годов. К сожалению, практически все они были утрачены в процессе передачи детских садов другим учреждениям...

- Большие макраме и мои войлочные панно сохранились только в детском саду № 26 в Гатчине благодаря экс-заведующей этого учреждения Римме Наумовне Ковалевой, за что я ей искренне признательна, – говорит Наталья Юрьевна.

Утраченное искусство

Как рассказывает Наталья Юрьевна, после работы над макраме оставалось множество обрезков – коротких сизалевых «хвостиков», из которых она начала плести гобелены.

- Плести гобелены – очень увлекательное занятие, – говорит Наталья Косьянковская. – Подбираешь и вплетаешь каждую ниточку, отходишь, оцениваешь, как сочетаются цвета. Как и в живописи, в плетении гобеленов используется немного цветов – всего около восьми. Их сочетание дает широкую палитру оттенков. Так и в старину делали.

Еще одна особенность гобеленов Натальи Косьянковской – их монументальность, которую в наше время встретишь редко.

- Эта участь, к сожалению, постигла практические все направления монументального искусства, – говорит художница.

– Крупные работы, трудоемкие и дорогостоящие, включая декоративно-прикладное искусство, прежде заказывало государство для оформления интерьеров разных учреждений. Сейчас заказчиков такого масштаба просто нет.

«Тёмные аллеи»

Центральное место в экспозиции занимает уникальная работа, выполненная в технике лоскутного шитья, – триптих «Тёмные аллеи».

- Эта работа была сделана в 2007 году для фестиваля «Лукоморье» в Суйде, который организовал краевед Андрей Бурлаков, – вспоминает Наталья Юрьевна. – Почему такое название? Андрей рассказывал о печальной судьбе заброшенных усадеб под Петербургом, ныне уже утраченных. От каких-то из них остались руины, от других – липовые или дубовые аллеи в заброшенных парках. Воздушные панно выполнены из двух слоев органзы, между которыми нашиты более плотные текстильные элементы – «деревья». Из-за своей полупрозрачности особенно эффектно и объемно эта работа выглядит, когда подсвечивается изнутри.

Шёлковая живопись Марии Хилютич

У Натальи Косьянковской – огромный опыт организации художественных выставок, каждая из которых, по ее мнению, сама должна выглядеть как произведение искусства. В полной мере это относится и к выставке «Здесь лес и дол видений полны…».

«Природные» гобелены Натальи Косьянковской органично дополняют «лесные» картины мастера по текстильным работам из Кингисеппского района Марии Хилютич. Техникой вышивки шелковыми лентами Мария Николаевна увлеклась в 2017 году, создав с тех пор около сотни картин и панно. Художница работает в смешанной технике, которую придумала сама, добиваясь необычного эффекта. Год от года ее работы становятся всё сложнее, на некоторые уходит несколько месяцев кропотливого труда.

Работы Марии Хилютич уже получили широкое признание на многочисленных выставках и ярмарках художественного творчества во многих городах Ленинградской области. Не раз выставлялись они и в Гатчине.

Можно сказать, что искусство Марии Хилютич находится на стыке рукоделия и живописи. Атласные и шелковые ленты в руках мастерицы заменяют живые и яркие краски. Для вышивки Мария Николаевна использует белые ленты, которые тонирует и окрашивает вручную. Вышитые с помощью таких материалов картины выглядят очень объемными и живописными, удивляя зрителя тонкостью проработки деталей и подбором цветов.

На выставке в Центре информационных технологий представлены шелковые картины с изображениями лесных цветов и животных: белки, филина, совы, енота, ежа. Мех животных или перья птиц, выполненные из распущенных на тончайшие волокна атласных лент, почти невозможно отличить от настоящих.

- Выставка – это всегда радость как для ее участников, так и для зрителей, – говорит Наталья Косьянковская. – Участие в выставках необходимо для любого художника, ведь на них демонстрируются результаты его труда. Он может увидеть свои работы в зале и сравнить их с другими, получая мощный стимул для дальнейшего развития своего мастерства. Выставка – радость и для зрителей, особенно если речь идет о декоративно-прикладном искусстве. Лоскутное шитье, гобелены, вышивка, макраме – такие экспонаты вызывают массу положительных эмоций, особенно у женщин, ведь все мы – рукодельницы в той или иной степени.

Выставка «Здесь лес и дол видений полны…» продлится в Центре информационных технологий до 30 марта по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.8.

Юлия Лысанюк