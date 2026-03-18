Женщины-авиаторы представили Гатчину в Москве

С 11 по 13 марта в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» проходила 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. Гатчинский округ представляли заместитель главы администрации, председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Мария Титова и делегация муниципального учреждения «Центр содействия развитию культуры и туризму».

Площадка центра объединила более 1000 участников, 34 страны, 54 региона России и десятки тысяч посетителей. В рамках международной выставки прошло 31 деловое мероприятие.

С первых дней работы выставки не угасал интерес к павильону Гатчинского округа. Он стал единственным муниципальным округом, представленным на столь масштабном форуме.

Большая составляющая успеха – это костюмы из коллекции «Авиаторы» образцового коллектива «Театр костюма "Катюша"» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановой. Коллекция была создана в честь авиатриссы Лидии Зверевой. Гатчинцы рассказали гостям выставки о первой в России дипломированной женщине-пилоте и интересных страницах российской военной авиации.

О том, ради чего Гатчинский округ работал на международной выставке, рассказала Мария Титова.

- Мы хотим, чтобы о Гатчине, ее достижениях и возможностях узнали не только в России, но и во всём мире. Узнали, что Гатчина – не только Гатчинский и Приоратский дворцы, но это еще и город изобретателей и колыбель военной авиации, – отметила Мария Титова.

Гатчинская команда пообщалась с самостоятельными туристами и профессионалами туриндустрии: туристическими операторами, отельерами, разработчиками сайтов, организаторами новых направлений в туризме. Одним из новых друзей Гатчинского округа стал Музей свободного полета имени Константина Арцеулова. С этим музеем, расположенным в Крыму, Гатчину связывает славная история авиашколы «Гамаюн».

- За три дня участия в выставке мы приобрели бесценный опыт, который будем использовать для развития нашего Гатчинского округа, – подвел итоги директор Центра содействия развитию культуры и туризму Иван Балашов. – У нас появилось понимание, что нужно делать в следующий раз, участвуя в таких масштабных форумах. Есть новые контакты, которые будут использоваться в работе, в том числе в совместных культурно-туристических проектах.

Татьяна Можаева