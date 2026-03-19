Первая помощь при подозрении на инсульт: инструкция от Пироговского Университета

Чтобы заподозрить у пациента Инсульт можно использовать простой способ, включающий исследование ключевых симптомов — тест УЗП - УЛЫБНИСЬ — ЗАГОВОРИ — ПОДНИМИ РУКИ.

1. Попросите человека УЛЫБНУТЬСЯ. При инсульте улыбка получается «кривой», поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже.

2. ЗАГОВОРИТЕ с ним и попросите ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может четко выговорить даже свое имя.

3. Предложите ему ПОДНЯТЬ ОБЕ РУКИ одновременно - руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже.

Также симптомами инсульта могут быть

- помутнение или потеря зрения (особенно в одном глазу), выпадение поля зрения или внезапное двоение в глазах;

- внезапная сильная головная боль;

- головокружение и нарушение координации.

До приезда скорой помощи надо положить пациента с приподнятым головным концом до 30 градусов, обеспечить доступ свежего воздуха, при необходимости расстегнуть или снять ограничивающую дыхание одежду. При возникновении рвоты - повернуть человека на бок для исключения аспирации. Важно выяснить время начала симптоматики, чтобы сообщить его сотрудникам смп - это в дальнейшем повлияет на тактику лечения.

Нельзя самостоятельно давать пациенту различные препараты. Кроворазжижающие препараты могут быть опасны в связи с неуточненным типом инсульта (ишемический или геморрагический), могут ограничивать дальнейшие лечебные мероприятия. Снижение давления также может ухудшить состояние пациента, т.к. повышение АД в остром периоде инсульта является защитным механизмом.

Кроме того нельзя предлагать воду или пищу: у пострадавшего может быть нарушена функция глотания, и он может подавиться.

Нельзя позволять человеку проявлять физическую активность, вставать и переворачиваться- из-за нарушения координации и движения он может упасть и получить дополнительные травмы.

