Сиверские спортсмены – на соревнованиях в Пензе
В Пензе завершились соревнования по настольному теннису и юнифайд-настольному теннису по про-грамме Специальной Олимпиады России. По итогам соревнований сборная команда Специальной Олимпиады Ленинградской области завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.
В одиночном разряде золото – у Даниила Бондаря, бронза – у Даниила Ульянова. В парном-юнифайд разряде серебро у пары Даниил Бондарь/Егор Валов и у пары Даниил Бондарь/София Удалова, бронза – у пар Мария Сиротинина/София Удалова и Мария Сиротинина/Егор Валов.
Поздравляем с высокими спортивными результатами спортсменов, а также тренеров Марию Валову и Анну Арефьеву, директора Сиверской школы-интерната Алексея Олеговича Малеева, директора Сиверской гимназии Светлану Викторовну Окуневу. Все призеры являются воспитанниками Центра подготовки спортсменов Гатчинского муниципального округа «Ника».
