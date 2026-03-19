Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Сиверские спортсмены – на соревнованиях в Пензе

В Пензе завершились соревнования по настольному теннису и юнифайд-настольному теннису по про-грамме Специальной Олимпиады России. По итогам соревнований сборная команда Специальной Олимпиады Ленинградской области завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

Рубрики:  Спорт

В одиночном разряде золото – у Даниила Бондаря, бронза – у Даниила Ульянова. В парном-юнифайд разряде серебро у пары Даниил Бондарь/Егор Валов и у пары Даниил Бондарь/София Удалова, бронза – у пар Мария Сиротинина/София Удалова и Мария Сиротинина/Егор Валов.

Поздравляем с высокими спортивными результатами спортсменов, а также тренеров Марию Валову и Анну Арефьеву, директора Сиверской школы-интерната Алексея Олеговича Малеева, директора Сиверской гимназии Светлану Викторовну Окуневу. Все призеры являются воспитанниками Центра подготовки спортсменов Гатчинского муниципального округа «Ника».