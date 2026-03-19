Стартовал приём заявок на новый сезон Всероссийской «Семейной зарницы»

Торжественный старт новому сезону Всероссийской игры «Семейная зарница» дали в Национальном центре «Россия» с участием Героев России, ветеранов специальной военной операции и выпускников президентской кадровой программы «Время героев». Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «Воин».

Как отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодёжи.

Заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля. Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте Движения Первых. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный, после которого к активностям подключится наставник из числа ветеранов СВО, и финал. Завершение масштабной игры пройдет в августе-сентябре, объединив 89 семей и столько же наставников.

Всероссийская игра «Семейная зарница» проводится при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети» для формирования образа традиционной патриотичной российской семьи.