ПИКИРУЕМ РАССАДУ

Февральская рассада перца, томата, баклажана развернула настоящие листья — пора её пикировать, рассаживать по горшочкам, по стаканам. При этом сеянцы томата следует заглубить до семядольных листьев или даже почти до первой пары настоящих листьев. На этой части стебля уже образовались зачатки корневых бугорков. Оказавшись в почве, они прорастут в землю мощными корнями. Ваша рассада получится более урожайной. Кстати, тут хорош ещё и такой приём: стакан под рассаду томата берём высокий, а при пересадке заполняем почвой почти наполовину. По мере роста рассады добавляем землю до верха. Сами увидите, какие добрые будут помидоры.

А рассаду перца и баклажана при пересадке обычно не заглубляют, она не любит лишнего. Землю в горшочке с любой рассадинкой можно накрыть белым бумажным кружком. Этот кружок сначала разрезать до середины, тут сделать отверстие для стебля. Надвинули кружок через разрез на стебель и опустили на землю. Бумага будет отражать свет на листья и защищать почву в горшочке от пересыхания. И это тоже на пользу урожаю.

Сеточка для перца. Обычно перечная рассада испытывает стресс при пересадке из стаканчиков в парниковую землю. Чтобы земля не осыпалась с корней, мы рекомендуем в рассадную землю перед пикировкой сеянцев добавлять мох сфагнум либо кокосовый субстрат. Такая добавка держит почвенный ком в стаканчике и регулирует воздушно-водный режим. Ещё лучше получится, если в пластиковый стакан сначала поместить вкладыш из синтетической сеточки (упаковка из-под овощей), а уж потом насыпать туда рассадную землю. При майской пересадке в теплицу достаточно будет потянуть за сеточку— из стакана вылезает земляной ком с рассадой. Сеточку можно не снимать, высаживать вместе с ней. Корни прорастут в грядку, перец отлично приживётся на новом месте.

Пригодится сеточка и при выращивании рассады таких растений, как огурцы, дыни, арбузы, баклажаны, тыквы и кабачки. А вот томаты в такой сеточке особо и не нуждаются.

Для мартовского посева перца, томата, баклажана, физалиса, огурца по Лунному календарю наиболее благоприятные дни 25, 26 марта. У тех, кто сеет на рассаду перцы, томаты и баклажаны в апреле, хороший урожай не успевает сформироваться за лето — не хватает времени. С давних времён известно: весной на посеве часом опоздаешь — потом не наверстать.

В ТЁПЛЫХ ШАТРАХ

Многие огородники оставляют работу с парниками и теплицами на конец мая. Думают, что грядки под крышей им понадобятся только для огурцов, помидоров и сладких перцев, а в конце апреля тут сеять ничего не надо. Но это не совсем так. Приготовьте теплицу пораньше, и под плёнкой земля оттает и прогреется быстрее, чем на вольном воздухе. А едва земля прогрелась, сразу надо втыкать в землю лук на перо, сеять на рассаду салат, свёклу, укроп, бобы, капусту и цветы. За месяц вырастет хорошая рассада.

Через рассаду можно выращивать даже раннюю репу. Плёночные парники для того и нужны, чтобы по два, по три урожая снимать с каждой грядки. Как пересадим парниковую рассаду в огород, как раз настанет время определять под плёнку летние теплолюбивые овощи — те самые помидоры, перцы, баклажаны и огурцы, что до поры жили на подоконниках.

ЦВЕТНИЧОК. ЗЕМНЫЕ ЗВЁЗДЫ

Астра — значит звезда. Будем сеять земные звёзды! Семена астр в комнатных условиях сохраняют всхожесть не более года. Для посева берём только свежие семена. Земля под рассаду не должна быть «жирной»: в её составе одна часть речного песка, одна часть торфа и три части хорошей огородной (дерновой) земли. Почву в контейнере засыпьте слоем песка на 1 см, посейте семена и присыпьте на 5 мм песком. Песок нужен, чтобы корни не страдали от чёрной ножки. Полейте. Поставьте в тёплое место. За неделю появятся всходы.

Через две недели займитесь пикировкой — посадите сеянцы в почву такого же состава, но пореже. Лучшая температура для рассады астр около 15 градусов. В мае пересадите в сад.

Владимир Машенков, Заслуженный работник культуры РФ

Фото автора