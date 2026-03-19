В Саблино восстановили уникальный геологический объект «Придорожное»
В Саблино теперь можно увидеть «бархат», «бутина», «белоглаз» и ещё 12 уникальных восстановленных слоёв геологического обнажения «Придорожное». ЛРОО «Сохранение природы и культурного наследия» при поддержке Фонда президентских грантов расчистили и отполировали пласты горных пород, которые были почти утеряны.
Каждый восстановленный слой — вклад в сохранение природной истории Ленинградской области для будущих поколений. Теперь объект станет живой лабораторией для студентов, научных сотрудников и исследователей.
У обнажения обозначены все геологические слои, включая границу нижнего и среднего Ордовика. А в так называемой «пачке дикарей» выделили 15 слоёв — и названия им дали ещё каменщики-плитоломы во времена Петра I.
