Выгодно платить достойно

В областном комитете по труду и занятости населения подчёркивают: поддержка сейчас оказывается по нескольким направлениям сразу, и бизнес может выбрать ту опцию, которая подходит именно под его возможности.

— Мы понимаем, что возвращение к мирной жизни и адаптация на рабочем месте требуют особого внимания, особенно для ребят, получивших инвалидность. Наша система поддержки построена так, чтобы бизнесу было выгодно создавать для них рабочие места, оборудовать их по индивидуальным потребностям и платить достойную зарплату. Мы готовы компенсировать значительную часть затрат — от закупки оборудования до выплаты заработной платы, — объясняет председатель комитета Юлия Косарева.

Для бизнеса это выглядит так: компания трудоустраивает участника СВО с инвалидностью и обязуется платить ему не меньше 75% от средней зарплаты по региону. В ответ государство выделяет предприятию миллион рублей. Эти средства можно потратить на развитие или напрямую поддержать нового сотрудника, например, выплатить материальную помощь. Есть условие — проработать ветеран должен не меньше двух лет.

Если у компании нет подходящих условий для человека с ограниченными возможностями, можно получить субсидию на создание, модернизацию (адаптацию) рабочего места в размере до 500 тысяч рублей — на приобретение оборудования, создание инфраструктуры для беспрепятственного доступа к рабочему месту. При создании высокотехнологичного рабочего места максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей. Эти меры поддержки регулируются постановлением Правительства Ленинградской области №413 от 30 апреля 2025 года.

Кроме того, первое время государство готово подстраховать работодателя и в прямом смысле платить зарплату вместе с ним. Половину фактических затрат на оплату труда (плюс страховые взносы) в течение полугода компенсируют из бюджета. Это позволяет новому сотруднику спокойно пройти период адаптации, а работодателю — снизить финансовую нагрузку.

Воспользоваться этими мерами могут не только крупные компании, но и ИП, и некоммерческие организации. Исключение сделано лишь для структур с государственным или муниципальным участием.

Параллельно в регионе действуют и федеральные программы. Например, можно получить субсидию в размере трёх МРОТ за трудоустройство ветерана боевых действий. А если нужно специально оборудовать место для человека, получившего инвалидность на фронте, Социальный фонд компенсирует до 200 тысяч рублей на эти цели.

В комитете уверены: сегодня забота о ветеранах СВО — дело не только совести, но и экономической выгоды. Главное — чтобы бизнес знал о своих возможностях и не боялся делать шаг навстречу.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

