Хор педагогов «Поющий Приорат» - победитель конкурса

На суд жюри был представлен пронзительный номер «Блокадная кантата». Авторы песни – сотрудники детского сада: музыку написала Ирина Арешкович, а слова, тронувшие слушателей до глубины души, Елена Кочетова.

Это произведение, посвященное одной из самых трагических и героических страниц истории Ленинградской земли, не оставило равнодушным ни одного члена жюри. В смешанной возрастной категории, где конкуренция была особенно высокой, гатчинские педагоги смогли передать всю боль, мужество и надежду, заложенные в самой идее кантаты.

- Высокая оценка конкурсной комиссии — это не просто победа, а подтверждение того, что педагоги «Поющего Приората» во главе с Ириной Владимировной Арешкович не только учат детей прекрасному, но и сами являются образцом творческой самоотдачи, - поздравила коллег с победой заведующая детским садом Наталия Жучкова.