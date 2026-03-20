Ленобласть обозначила Минстрою планы 2026 года

«2026 год губернатор Ленинградской области объявил Годом команды созидания. Для строительного блока это означает сохранение высокого темпа и предельную собранность по всем направлениям. В 2025 году регион получил сильный результат по жилью, социальной инфраструктуре, благоустройству и модернизации ЖКХ. В 2026 году эту планку нужно удержать. Мы видим задачи по жилью, по расселению, по коммунальным объектам, по дорогам и по капитальному ремонту. Отдельно готовим отраслевую повестку. Осенью в Гатчине вместе с Минстроем России планируем провести форум “Молодой специалист — строитель будущего”», — сказал вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

В 2025 году в Ленинградской области введено 4,22 млн квадратных метров жилья при плане 3,499 млн м², общий ввод жилой и нежилой недвижимости составил 5,25 млн м². Объём ввода на одного жителя превысил 2 м².

В регионе введены 11 детских садов на 2 570 мест и 9 школ на 7 542 места. По программе формирования комфортной городской среды благоустроены 132 территории. В сфере водоснабжения и водоотведения обновлено 25,3 км сетей. По программе капитального ремонта выполнены работы в 987 многоквартирных домах.

С 2019 по 2025 годы в Ленинградской области расселены 1 046 домов общей площадью 230 тыс. квадратных метров, новые квартиры получили 14,7 тысячи человек. Объём финансирования программы составил 24 млрд рублей.

В 2026 году план по вводу жилья составляет 3,55 млн м², объектов социального назначения — более 30, капитальный ремонт 29,6 км коммунальных сетей. По благоустройству предусмотрено 169 территорий, по расселению — 13,9 тыс. м² и 893 человека.