Награды шахматистов

В Тосно прошло Первенство Ленинградской области по шахматам. Участие приняли и гатчинские спортсмены.

Александр Суворов среди юношей 2011–2012 г.р. завоевал первое место с выдающимся результатом 8 из 9 очков. В этой же возрастной категории третье место занял Артем Сапелкин. 

В возрастной категории 2013–2014 г.р. среди девушек Полина Кислухина заняла третье место. В этой же категории по шахматной композиции Полина стала второй.