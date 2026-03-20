Награды шахматистов
В Тосно прошло Первенство Ленинградской области по шахматам. Участие приняли и гатчинские спортсмены.
Рубрики: Спорт
Александр Суворов среди юношей 2011–2012 г.р. завоевал первое место с выдающимся результатом 8 из 9 очков. В этой же возрастной категории третье место занял Артем Сапелкин.
В возрастной категории 2013–2014 г.р. среди девушек Полина Кислухина заняла третье место. В этой же категории по шахматной композиции Полина стала второй.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.