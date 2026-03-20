Почта России и «Лемана ПРО»: ремонт и уют — в каждый дом

Товары от «Лемана ПРО» доставляют в 25 000 отделений Почты, расположенных в 2 800 населённых пунктах по всей стране. Причём большинство из них находятся в небольших городах и сёлах с населением менее 50 000 человек, где до недавнего времени доступ к заказам электронной коммерции был ограничен.

Чтобы забрать покупку в почтовом отделении, клиенту нужно выбрать такой способ получения при оформлении онлайн-заказа. Пока услуга доступна для посылок весом до 30 кг и общей длиной трёх сторон упаковки не более 180 см. Сроки и стоимость доставки зависят от региона и удалённости населённого пункта.

«Мы расширяем доступ к товарам электронной коммерции даже на самые удалённые и малые населённые пункты нашей большой страны. Благодаря развитию нашего партнёрства теперь у жителей малых городов и сёл будет возможность купить всё необходимое для строительства, ремонта и домашнего комфорта, не тратя время и деньги на поездки в райцентры и соседние большие города», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

«В малых городах и сельской местности получение онлайн-заказов часто затруднено из-за ограниченного числа пунктов выдачи или их полного отсутствия. Для нас крайне важно, чтобы возможность заказать и получить товары для дома и ремонта не зависела от размера населённого пункта или его удалённости. Именно поэтому мы последовательно расширяем сеть выдачи через отделения Почты России. Сегодня к проекту уже подключено порядка 25 000 почтовых отделений по всей стране, преимущественно в малых и удалённых населённых пунктах, где ранее доставка онлайн-заказов была практически недоступна», — отметил Дмитрий Мамонов, директор направления доставки до клиентов «Лемана ПРО».

